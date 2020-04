Veneto: sì a corsa oltre 200 mt e grigliate in casa

Il Veneto allenta alcune delle misure restrittive imposte dal decreto del premier Conte. "Con la nuova ordinanza l'attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione. Ho tolto il limite dei 200 metri", ha detto il governatore Luca Zaia. "E' un grande atto di fiducia, mi rivolgo soprattutto ai giovani, perché sono il nostro faro e davanti al convoglio ci sono loro", ha detto il presidente del Veneto. "Ovviamente - ha spiegato Zaia - 201 metri va bene, 202 va bene, ma non 4 o 5 km. Bisogna avere buonsenso, e rispettando la distanza sociale di almeno 2 metri da ogni altra persona". "Le uscite di casa devono essere esclusivamente individuali, salvo l'accompagnamento nel caso di disabili o minori di 14 anni" e "in ogni caso deve essere rispettato il distanziamento sociale", ha spiegato ancora l'esponente della Lega. "Il 25 aprile e il 1 maggio i pic nic e i barbecue all'aperto sono autorizzati soltanto all'interno della proprietà privata e limitatamente al nucleo famigliare residente nella stessa proprietà", ha aggiunto Zaia

