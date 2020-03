Valencia: 5 giocatori positivi al coronavirus

Non solo Garay: altri quattro membri del Valencia sono risultati positivi al coronavirus. Il club spagnolo ha comunicato che sono stati rilevati in tutto cinque casi di positività al Covid-19 tra giocatori e tecnici della prima squadra, compreso, appunto, Garay che aveva annunciato sui social di essere contagiato. "Tutti sono nelle loro case in buona salute e in isolamento", assicura il Valencia, formazione che recentemente ha affrontato l'Atalanta negli ottavi di Champions League.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata