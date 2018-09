Vaccini, la ministra Grillo: "Mantenere l'obbligo per il morbillo, per esavalente no"

"Non siamo contro i vaccini, siamo favorevoli ma vogliamo che lo strumento dell'obbligo sia utilizzato in maniera intelligente e solo dove è necessario come si fa anche in altri Paesi: ad esempio è necessario l'obbligo sul morbillo, mentre non lo è per l'esavalente, per il quale credo sia sufficiente la raccomandazione". A dirlo è la ministra della Salute, Giulia Grillo, intervenuta alla trasmissione a 'L'Aria che Tira' su La7. Poi ha precisato: "Non è l'obbligo vaccinale che fa salire la soglia dei vaccinati, ma il dibattito pubblico, la presa di coscienza dei cittadini".

La ministra è intervenuta anche sul tema della liberalizzazione della Cannabis terapeutica: "''Personalmente sono favorevole. Ma è un parere personale, la questione però non è un punto contenuto nel contratto di governo".

