Tumori: Italia, Giappone e Austria insieme per la cura con ioni carbonio

Italia, Giappone e Austria lavoreranno insieme per migliorare e promuovere la ricerca sull'utilizzo dell'adroterapia con ioni carbonio, forma evoluta di radioterapia per la cura di tumori radioresistenti che utilizza al posto dei raggi X fasci di ioni carbonio e protoni: da settembre la direzione scientifica del Cnao, Centro nazionale di adroterapia oncologica, si avvarrà della collaborazione di Tadashi Kamada, visiting researcher e già direttore dal 2008 al 2019 del Nirs National institute of radiological sciences di Chiba in Giappone - primo Paese al mondo a introdurre l'adroterapia con ioni carbonio negli anni '90 - e di Piero Fossati, direttore scientifico di MedAustron, centro clinico e di ricerca di adroterapia con ioni carbonio di Wiener Neustadt in Austria. Il Cnao è l'unico centro italiano e il sesto nel mondo con Giappone, Austria, Germania e Cina, in grado di effettuare l'adroterapia sia con protoni che con ioni carbonio.

Il professor Tadashi Kamada terrà presso la sala conferenze del Cnao a Pavia due seminari sull'uso degli ioni carbonio: 'Carbon ions in head and neck tumors: Nirs experience': lunedì 9 settembre, 11 - 13; Carbon ions in sarcomas of thorax and pelvis: Nirs experience': lunedì 16 settembre, 11 - 13; La collaborazione con Nirs e MedAustron si svilupperà su tre linee di lavoro: sviluppare protocolli di ricerca clinica a livello europeo (Cnao e MedAustron) con l'obiettivo di raccogliere i dati in modo coordinato e uniforme tra i diversi Paesi e favorire l'utilizzo dell'adroterapia con ioni carbonio su patologie in genere refrattarie ai trattamenti oncologici standard, partendo in particolare dallo studio di melanoma delle mucose (distretto testa-collo), che potrebbe essere trattato con ioni carbonio anche in associazione con farmaci immunoterapici. Il protocollo verrà inoltre condiviso con il Ion-Beam Therapy Center di Heidelberg, in Germania; osteosarcoma non operabile; verificare più approfonditamente la tollerabilità e la ridotta tossicità dell'adroterapia con ioni carbonio sui tessuti sani adiacenti al tumore, condividendo e confrontando i dati dei pazienti trattati in Italia, Giappone e Austria.

Sulla base dell'analisi dei dati sarà possibile capire in quali casi le dosi di ioni carbonio, grazie ai loro ridotti effetti collaterali, potranno essere aumentate ulteriormente per avere un'efficacia ancora maggiore sul tumore. Una delle ipotesi allo studio dei ricercatori è che, in alcuni casi clinici che riguardano per esempio tumori sviluppati vicino ai nervi ottici, il livello di tollerabilità dell'adroterapia con ioni sia molto alto e superiore alle previsioni e che, quindi, possa essere potenziata la dose di radiazioni per ottenere maggior controllo sulla malattia con effetti collaterali contenuti promuovere lo sviluppo di strumenti tecnologici finalizzati a migliorare e ottimizzare l'erogazione della dose di ioni carbonio (un esempio è il software che regola l'erogazione di radiazione in maniera personalizzata per ogni paziente considerando non solo la dose ma anche altri parametri fisici).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata