Torino, a spasso per la città. Qualche timore e poca consapevolezza

I torinesi vivono una domenica diversa ma non troppo dopo le misure restrittive imposte per fermare il contagio di coronavirus a Lombardia e parte del nord, che per ora non riguardano però il capoluogo piemontese. Al Mercato delle pulci del Gran Balon, al Parco Valentino, la gente si divide tra chi ha paura e chi pensa che il panico sia il peggior nemico.