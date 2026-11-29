Balzanelli e il “baratro implosivo in cui sta precipitando il sistema di emergenza 118”. L’appello dal Congresso

Ambulanze senza medici e con pochi infermieri. “Secondo le nostre stime mancano circa 3.500 medici del 118: ne restano 2.600 circa, mentre iniziano a scarseggiare anche gli infermieri. Una situazione gravissima, perché è dimostrato che possiamo fare la differenza fra la vita e la morte. Chi resta, poi, lavora in un Paese che nel 2025 ha contato circa 18.000 aggressioni contro gli operatori sanitari”. Non nasconde la sua amarezza, parlando con LaPresse, il presidente della Sis 118 Mario Balzanelli, in occasione del XXIII Congresso nazionale della Società Italiana Sistema 118 al via a Napoli dal 29 novembre.

Una grande fuga degli operatori che rischia di impattare sull’assistenza ai cittadini. “Un assurdo che denunciamo dal 2017”, sottolinea Mario Balzanelli parlando di un “baratro implosivo in cui sta precipitando il sistema di emergenza 118. E questo mentre, nonostante tutto, salva vite ogni giorno”.

Il silenzio della Manovra sugli operatori del 118

“Intanto in Manovra per i medici del 118 non c’è nulla. Si incentivano meritoriamente i colleghi del pronto soccorso, dimenticando però ancora una volta quelli che operano in prima linea sul territorio e che, stanchi di questa amnesia, preferiscono lasciare il sistema. Le cure primarie hanno il 100% dei finanziamenti e noi siamo dimenticati”, lamenta ancora Balzanelli chiamando in causa “gli esecutivi dell’ultimo decennio”.

Il Sistema 118 è un presidio di prossimità tempo-dipendente dello Stato: “Arriva per primo. Nel 2023 ha ricevuto oltre sette milioni di richieste di soccorso. Eppure, da più di trent’anni, attende dallo Stato una risposta che non arriva. Le regole sono ancora quelle del 1992, che fissarono in otto minuti lo standard d’intervento in area urbana: nel 2024 la media nazionale è stata di diciannove”. L’Italia è cambiata, così come i bisogni di salute. Ma “il Pnrr non ha nominato il 118, e così anche le norme che dal 2024 destinano 290 milioni l’anno all’indennità di pronto soccorso”, riprende Balzanelli.

Le richieste per il 118

L’Italia “non sa quanto spende per il 118, non sa quante vite salva, non sa quante persone vi lavorano. Ciò che non si misura non si governa e ciò che non si governa, prima o poi, si perde”, avverte il presidente.

Balzanelli non vuole privilegi. “Chiediamo che lo Stato riconosca, valorizzi e finanzi il suo sistema salvavita, tutelando chi ogni giorno lo rende vivo: medici, infermieri, autisti-soccorritori”. Perché il rischio, altrimenti, è quello di restare senza.