Home > Salute > Sanità > Aids in Italia, tutti i numeri e le sfide della lotta all’Hiv che non è scomparso

Nel 2025 sono state 2.220 le nuove diagnosi di Hiv: le Regioni e le città dove il virus è più diffuso e le novità in arrivo

“Il silenzio sull’Hiv e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse rischia di trasformarsi in un boomerang. Non dimentichiamo che un vaccino contro questo virus non esiste e, temo, non esisterà mai. Abbiamo una terapia che cronicizza la malattia, ma si fa davvero troppo poco sul fronte della prevenzione di questo virus che non è affatto scomparso”. Lo dice a LaSalute di LaPresse l’epidemiologo Massimo Ciccozzi, ricordando il preoccuppante aumento nel nostro Paese di altre malattie sessualmente trasmesse, come sifilide e gonorrea, in vista della Giornata mondiale dell’Aids del 1 dicembre.

I numeri dell’Aids in Italia e le diagnosi tardive

Dall’inizio dell’epidemia ad oggi, ricorda l’Istituto Superiore di Sanità, sono state segnalate 74.260 nuove diagnosi di Aids in Italia, con 48.839 pazienti deceduti entro il 2023. Mentre nel 2025 sono state notificate 432 nuove diagnosi (erano 524 nel 2024), 0,7 nuovi casi per 100.000 residenti.

Intanto l’infezione da Hiv continua a rappresentare una sfida per la sanità pubblica. Nel 2025 sono state 2.220 le nuove diagnosi, in lieve diminuzione rispetto alle 2.413 dell’anno precedente, ma di fatto stabili. Stando all’aggiornamento del Coa dell’Istituto Superiore di Sanità, le diagnosi tardive restano troppe: il 59,1% delle persone ha scoperto di avere contratto il virus quando il sistema immunitario era già compromesso.

“Questi numeri ci dicono che non possiamo abbassare la guardia”, sottolinea Cristina Mussini, presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit). “Anche se oggi disponiamo di terapie estremamente efficaci e di strumenti di prevenzione importanti, continuiamo a registrare oltre 2.000 nuove diagnosi ogni anno. Soprattutto, troppe persone arrivano al test quando l’infezione è già in uno stadio avanzato”.

Il dato delle diagnosi tardive richiama anche “il peso dello stigma che ancora accompagna l’Hiv. Pregiudizi e timore del giudizio sociale possono indurre le persone a non riconoscere una possibile esposizione al rischio, a evitare il test o a rimandarlo”, riflette l’esperta.

La geografia del virus

Tornando all’Italia, le Regioni dove si è riscontrata l’incidenza maggiore di Hiv per 100.000 residenti sono il Lazio (5,3), la Lombardia e la Toscana (4,6). Quanto alle province, Milano (6,2), Roma (6,0), e Firenze (4,7) sono in cima alla classifica. Il numero complessivo di persone con infezione da Hiv in Italia è stato stimato intorno a quota 150.000, si legge ancora nel report Iss.

Nuove terapie sempre più personalizzate

La buona notizia è che, pur in assenza di un vaccino, le terapie non mancano. “E nei prossimi anni sono attese ulteriori importanti innovazioni”, afferma Antonella Castagna, primario dell’Unità di Malattie Infettive dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e presidente di Icar (Italian Conference on AIDS and Antiviral Research). “La vera sfida è tradurre questo progresso in un beneficio concreto per tutte le persone con Hiv, garantendo equità di accesso, una buona qualità di vita e la scelta condivisa del regime più adatto”.

“La compressa unica giornaliera e le somministrazioni intramuscolari long-acting sono già una realtà consolidata. Tra il 2027 e il 2028 sono attese nuove opzioni long-acting iniettabili e farmaci orali con una sola assunzione settimanale, oltre a co-formulazioni che semplificheranno la terapia anche per chi oggi per la complessità della sua storia clinica deve effettuare regimi complessi. Meno assunzioni e schemi più semplici significano una migliore aderenza e un trattamento più sostenibile nel lungo periodo”.

Le priorità nella lotta ad Aids ed Hiv

Gli esperti non hanno dubbi: bisogna fare di più. Prevenire, ma anche diagnosticare precocemente. “Conoscere tempestivamente il proprio stato sierologico permette di iniziare subito il trattamento, proteggere la propria salute e impedire la progressione dell’infezione”, conclude Mussini.