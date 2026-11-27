Nuovo mandato triennale per il professor Tiziano Onesti, confermato dalla Santa Sede alla presidenza del Cda dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Irccs. Onesti proseguirà fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio il 32 dicembre 2028.

“Esprimo al Santo Padre e alla Santa Sede la mia profonda gratitudine per la rinnovata fiducia. Voglio condividere questa conferma con tutte le persone dell’Ospedale che hanno contribuito a raggiungere gli importanti risultati di questi anni. Accolgo il rinnovo dell’incarico con un alto senso di responsabilità e con la consapevolezza che servire il Bambino Gesù significa, prima di tutto, essere al servizio dei bambini e delle loro famiglie”, ha detto Onesti. Il professore aveva preso il testimone da Mariella Enoc nel 2023.

Il suo nuovo mandato si pone in continuità con il percorso intrapreso per rafforzare il ruolo del Bambino Gesù quale riferimento, a livello nazionale ed internazionale, nella cura e nella ricerca pediatrica.

Chi è Tiziano Onesti

Nato a Rocca di Papa nel 1960, Onesti è professore di Economia aziendale presso l’Università degli Studi Roma Tre e ha ricoperto vari incarichi di amministrazione e controllo presso primarie società commerciali (tra le quali Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Eni, Telecom, Gruppo Editoriale L’Espresso, Aeroporti di Puglia) ed enti non profit. Dal 2017 Onesti faceva parte del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ospedale del Gianicolo.

“Le sfide della pediatria ci chiedono, come Irccs, di unire qualità delle cure, ricerca e capacità di innovazione, senza mai perdere l’attenzione alla persona e alla sua dignità, sempre in collaborazione con il Governo Italiano, il Ministero della Salute e gli Enti del Servizio Sanitario nazionale. Essere un ospedale di riferimento nel panorama italiano ed internazionale comporta la responsabilità di tradurre i progressi della scienza in risposte concrete ai bisogni dei piccoli pazienti e di contribuire a rendere le cure sempre più accessibili”, ha detto ancora Onesti, parlando di un impegno “condiviso, nel quale la missione affidataci dalla Santa Sede si rinnova ogni giorno attraverso la cura, la ricerca e l’accoglienza”.