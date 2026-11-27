Bene, ma non benissimo. La sanità italiana è sempre più digitale, con 9.254 strutture connesse e 979mila pazienti assistiti in telemedicina. Peccato però che le competenze di base degli italiani siano ‘ferme’ al 54,3% e il fascicolo sanitario elettronico viaggi a più velocità, con gap geografici che non ti aspetti. È quanto emerge dall’analisi della Fondazione Gimbe presentata Forum Risk Management in Sanità di Arezzo dal presidente Nino Cartabellotta.

“Lo sviluppo delle tecnologie è molto più veloce della capacità dei sistemi sanitari di adattarsi alla trasformazione digitale. Servono visione, investimenti su infrastrutture, alfabetizzazione digitale e formazione dei professionisti sanitari, oltre a coraggiose riforme. Altrimenti, il divario tra innovazione tecnologica e benefici per cittadini e Ssn continuerà a crescere, aumentando le diseguaglianze”, avverte Cartabellotta. E i numeri gli danno ragione.

Sanità connessa, a che punto siamo in Italia

Il Piano Sanità connessa, finanziato dalla Missione 1 del Pnrr, ha collegato 9.254 strutture sanitarie con una velocità di almeno 1 Gbps, secondo l’ottava Relazione al Parlamento. Ben 554 strutture in più rispetto al target di 8.700 (+6,4%). Un dato positivo, che però “non può essere assunto come misura della trasformazione digitale del Ssn: una struttura connessa non è automaticamente capace di integrare dati e tecnologie nei processi clinico-assistenziali”, segnala Gimbe.

Secondo i dati del portale Connetti Italia, il maggior numero di strutture sanitarie attivate si registra in Lombardia (1.323), Piemonte (914), Veneto (910), ma anche Campania (815) e Sicilia (759). Sorpresi? Andiamo avanti.

Italiani e competenze digitali

Secondo i dati Eurostat nel 2025 solo il 54,3% delle persone tra 16 e 74 anni in Italia possiede competenze digitali almeno di base (in aumento rispetto al 45,8% del 2023), cosa che piazza la Penisola al 19° posto su 27 Paesi Ue, con un divario di 6,1 punti percentuali dalla media europea (60,4%). Insomma, ci sono le strutture, ma mancano i pazienti?

“Anziani, persone fragili e pazienti cronici sono proprio i cittadini che possono beneficiare maggiormente di telemedicina e servizi sanitari digitali, ma sono anche tra quelli più esposti al rischio di esclusione”, avverte Cartabellotta, pensando ai dati Istat relativi alle competenze digitali.

Si va dal 61,2% dell’Emilia-Romagna al 40,2% della Calabria. Lo dimostra anche la pratica: l’utilizzo di SPID o CIE negli ultimi 12 mesi, tra le persone di 15 anni e più, varia dal 58,2% dell’Emilia-Romagna al 33,8% della Calabria, con 24,4 punti percentuali di differenza.

L’uso di Internet, poi, scende dal 72,5% tra i 65-74enni al 35,7% tra le persone di 75 anni e più. E tra i 65-74enni solo il 27,4% possiede competenze digitali almeno di base. Nelle famiglie composte esclusivamente da anziani l’accesso a Internet si ferma al 63,9%, rispetto al 98,7% delle famiglie con almeno un minore. Nel 2024 il 7,7% delle persone di 75 anni e più ha prenotato online un appuntamento con un professionista sanitario nei tre mesi precedenti l’indagine, contro il 38,7% dei 35-44enni.

I numeri della telemedicina nella Penisola

Cosa sappiamo poi? La Piattaforma Nazionale di Telemedicina di Agenas registra, fino a settembre 2026, 978.698 assistiti. Le prestazioni sono 1.911.101: 788.731 televisite (41,3%), 600.507 telemonitoraggi (31,4%), 397.006 teleconsulti (20,8%) e 124.857 prestazioni di teleassistenza (6,5%).

A fronte di un tasso nazionale di 16,6 assistiti ogni 1.000 abitanti, si oscilla da 44,3 in Molise a 3,4 in Piemonte (avete letto bene). “Contare le prestazioni è il primo passo. Ora bisogna capire chi riesce a usare la telemedicina, chi resta escluso e quali benefici ne ricavano i pazienti. Servono dati aperti e confrontabili tra Regioni”, avverte Cartabellotta.

Sanità: gap regionali sul fascicolo elettronico

A marzo 2026 risulta disponibile in media il 73% delle 20 tipologie di documenti rilevate dal monitoraggio del fascicolo sanitario elettronico 2.0. Dal 95% della Lombardia al 55% della Provincia Autonoma di Bolzano. I dati aggiornati a ottobre 2026 documentano un divario ancora più ampio tra le Regioni nel consenso dei cittadini alla consultazione del Fse da parte dei professionisti sanitari.

La media nazionale è del 44%, ma i gap sono evidenti: dal 91% della Provincia Autonoma di Trento al 4% della Calabria. E se il termine del 31 marzo 2026 per il completamento della terza fase di attuazione 2.0 è orami ampiamente trascorso, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole a un nuovo schema di decreto che prevede di rinviare al 30 giugno 2027 la piena attuazione del fascicolo sanitario 2.0 in tutte le Regioni. Uno slittamento di 15 mesi che appare necessario.

Dati sanitari: che succederà a marzo

Intanto entro il 26 marzo 2027 l’Italia dovrà comunicare alla Commissione europea l’identità delle autorità di sanità digitale e degli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari previsti dallo Spazio europeo dei dati sanitari.

“Mancano quattro mesi a una scadenza fondamentale. Servono responsabilità chiare, sistemi interoperabili, dati di qualità e massime garanzie di sicurezza e tutela della privacy”, scandisce Cartabellotta con il calendario in mano.

E adesso? “Bisogna integrare le tecnologie nei percorsi assistenziali, investire sulle competenze dei professionisti e sull’alfabetizzazione digitale dei cittadini, garantire alternative assistite per chi non può utilizzare i canali digitali e rendere pubblici dati che permettano di valutare risultati ed equità”, elenca il presidente Gimbe. Altrimenti la sanità digitale non rispetterà la promessa di equità, ma finirà per lasciare indietro ancora una volta i più fragili.