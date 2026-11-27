Cresce la circolazione dell’influenza in Italia: la percentuale di campioni positivi sale all’8,4%, rispetto al 6,8% registrato nel precedente bollettino. Nella settimana dal 16 al 22 novembre la sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità ha stimato circa 532mila casi di infezioni respiratorie acute, attribuibili ai diversi virus circolanti, dal comune raffreddore al Sars-CoV-2 fino all’influenza. Dall’inizio della sorveglianza stagionale il totale raggiunge così quota 2,7 milioni.

L’incidenza delle infezioni respiratorie acute nella comunità si attesta a 9,5 casi ogni 1.000 assistiti. La fascia più colpita è quella dei bambini tra 0 e 4 anni, con circa 31 casi ogni 1.000 assistiti. Sul fronte virologico, considerando complessivamente i campioni raccolti attraverso il flusso sentinella e quello ospedaliero, l’8,4% è risultato positivo ai virus influenzali. Tra gli altri patogeni respiratori, la percentuale più alta di positività riguarda i rhinovirus (15,1%), seguiti da Sars-CoV-2 (8,5%) e virus parainfluenzali (4,8%).

Un andamento che vede per ora influenza e Covid-19 su livelli di positività pressoché analoghi. “Inizia il flusso influenzale e ci troviamo con la stessa percentuale di presenza di Sars-Cov-2”, osserva Massimo Ciccozzi, professore di Epidemiologia e Statistica sanitaria all’Università Campus Bio-Medico di Roma. “Sars-Cov-2 probabilmente scenderà e l’influenza salirà come incidenza”, prevede l’epidemiologo. Resta invece difficile stabilire quando si raggiungerà il picco: “I virus sono sempre molto imprevedibili”.

Nel flusso sentinella, che monitora la circolazione dei virus nella comunità, i valori di positività più elevati sono stati registrati per i rhinovirus (23,4%), i virus parainfluenzali (13,5%) e Sars-CoV-2 (11,7%). Nel flusso ospedaliero, invece, prevalgono i rhinovirus (27,8%), seguiti da Sars-CoV-2 (8,3%) e virus influenzali (8%). Per influenza e Covid-19, i tassi di positività più alti si osservano tra gli over 65.

Quanto alla pressione sulle strutture sanitarie, i dati aggiornati alla settimana 47 del 2026 mostrano un numero di accessi in pronto soccorso e ricoveri per sindromi respiratorie simile a quello registrato nella stessa settimana della stagione precedente. L’Iss ricorda infine che sono in corso le campagne di vaccinazione contro influenza e Covid-19, rivolte in particolare alle categorie più a rischio, comprese tutte le persone con più di 60 anni. “Vacciniamoci subito per l’influenza”, è l’appello di Ciccozzi.