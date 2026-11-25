Un italiano su tre ha rinunciato o rimandato una prestazione sanitaria nell’ultimo anno, soprattutto a causa dei tempi di attesa troppo lunghi. E quasi sei su dieci si sono rivolti alla sanità privata perlopiùper ottenere visite ed esami più rapidamente. È il quadro che emerge dall’indagine ‘Il valore della salute. Il contributo delle imprese della salute alla crescita economica e al benessere del Paese’, realizzata da Confsalute-Confcom in collaborazione con l’Istituto Piepoli e presentata a Roma in occasione del primo Annual meeting dell’organizzazione.

Sanità privata per 6 italiani su 10

Secondo la ricerca il 59% degli italiani ha utilizzato nell’ultimo anno strutture, servizi o professionisti privati per esigenze di salute proprie o di un familiare. Per il 74% la ragione principale è la possibilità di ridurre i tempi di attesa, mentre il 16% indica la maggiore comodità o vicinanza dei servizi e il 13% le difficoltà di accesso al servizio pubblico. Ma il dato che fotografa le difficoltà del sistema riguarda chi alle cure ha dovuto rinunciare: tra coloro che hanno utilizzato servizi sanitari, pubblici o privati, il 34% dichiara di aver rinunciato o rimandato almeno una prestazione necessaria. Nel 71% dei casi la causa sono proprio le liste d’attesa, mentre il 16% indica i costi.

Il ricorso al privato viene considerato ormai importante anche per garantire l’accesso alle prestazioni: l’81% di chi ne ha usufruito ritiene che, senza questi servizi, incontrerebbe maggiori difficoltà. E il 76% degli intervistati riconosce alle imprese della salute un contributo positivo alla qualità della vita, mentre l’80% ne valorizza la presenza sul territorio. Un altro elemento riguarda la sanità integrativa. Il 32% degli intervistati dichiara che almeno un componente della propria famiglia dispone di un fondo sanitario, un’assicurazione o un’altra forma di copertura. Tra i beneficiari che hanno sostenuto spese sanitarie, il 66% ha ottenuto rimborsi pari ad almeno la metà della spesa e il 72% si dichiara molto o abbastanza soddisfatto della propria copertura.

Il ruolo della sanità integrativa

“Riteniamo importante riconoscere il ruolo essenziale della sanità integrativa che, come sa bene il ministro Schillaci, si inserisce in una logica di sussidiarietà e sinergia rispetto al Servizio sanitario nazionale”, fa notare il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. “E per valorizzare appieno questo contributo crediamo sia necessaria una organica chiave di lettura anche normativa che includa una chiara governance e vigilanza”.

Le prospettive delle imprese

L’indagine ha preso in esame anche le prospettive delle imprese del settore. Il 78% valuta positivamente i prossimi cinque anni, mentre il 91% prevede che l’invecchiamento della popolazione determinerà un aumento della domanda di servizi, prestazioni e prodotti per la salute. A frenare la crescita è soprattutto la difficoltà di reperire personale qualificato, indicata dal 77% delle aziende, con percentuali che arrivano all’80% nel commercio e nella distribuzione e al 79% nei servizi sanitari e assistenziali. Tra le priorità indicate dalle imprese figurano la semplificazione normativa e burocratica (34%), il reperimento di personale qualificato (30%), il contenimento dei costi e il rafforzamento della formazione (25% ciascuno).

Per l’89% delle aziende è inoltre importante rafforzare la collaborazione tra operatori privati e sistema sanitario pubblico. Un tema che Sangalli ha collegato anche alla necessità di valorizzare la contrattazione collettiva e il welfare integrativo. Il presidente di Confcommercio ha richiamato l’accordo sulla rappresentanza firmato l’11 novembre, che punta a contrastare i cosiddetti ‘contratti pirata’, responsabili, secondo Sangalli, di minori tutele per imprese e lavoratori.

“Nel prossimo futuro, finalmente, metteremo così fuori gioco i cosiddetti contratti pirata che non tutelano né imprese né lavoratori, perdendo inoltre tutto il valore del sistema di welfare integrativo che i grandi contratti collettivi assicurano: formativo, pensionistico e naturalmente sanitario”, ha concluso.