Cresce il numero delle nuove strutture della sanità territoriale attive sul territorio: al 30 giugno 2026 risultano funzionanti 1.470 Case di Comunità, pari all’82% delle 1.802 programmate a livello nazionale. Più indietro gli Ospedali di Comunità. Quelli operativi, a fine giugno, erano 402 sui 601 programmati, il 67% del totale. Sono i numeri dell’ottavo Report di Agenas sullo stato di attuazione del Dm n.77 del 2022, presentati all’Auditorium Cosimo Piccinno del ministero della Salute.

“Una nuova sanità territoriale”

“È in atto una rivoluzione per il nostro Servizio sanitario nazionale”, esordisce il ministro della Salute Orazio Schillaci. “C’è una nuova sanità territoriale in cammino di cui dovremmo essere fieri”, aggiunge. “Fra tre anni, quando non sarò più ministro, sono sicuro che le Case di Comunità saranno diventate un punto di riferimento per tutti gli italiani”, chiosa Schillaci.

Per Angelo Tanese, direttore generale di Agenas, “le Case di Comunità sono uno degli elementi centrali della riforma. Averle realizzate è il primo passo verso l’implementazione di un nuovo modello di servizi”. L’87% delle strutture esistenti (1.283 su 1.470) offre già tutti i servizi obbligatori previsti dal Dm 77.

Case di Comunità: i numeri delle Regioni

Tra le Regioni più virtuose spicca la Valle d’Aosta, col 100% delle strutture programmate che risultano operative. Secondo il Veneto col 98%, seguono Friuli-Venezia Giulia e Liguria, col 97% delle Case di Comunità funzionanti. Bene anche le Marche (96%). La maglia nera al momento è il Molise, che ha attivato appena il 38% delle strutture. Fa poco meglio la Puglia, che si ferma al 42%.

Gli Ospedali di Comunità

Cresce anche il numero degli Ospedali di Comunità, destinati alle cure intermedie e all’assistenza delle persone che non necessitano del ricovero ospedaliero. “Saranno un importante elemento di raccordo”, chiarisce il direttore generale di Agenas.

“Un livello che mancava e che alleggerirà gli ospedali. Non eravamo abituati a concepire dei posti letto non per acuti”, fa notare Tanese. A proposito di posti letto, al primo semestre 2026 sono 7.497 quelli disponibili, a fronte dei 2.921 che erano stati implementati alla fine del 2025.

“La riforma della medicina territoriale libererà energie che erano impegnate nella gestione dell’inappropriatezza”, sottolinea Achille Iachino, direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Pnrr. Si registrano progressi anche nell’assistenza domiciliare: il numero di over 65 presi in carico a domicilio è passato dagli 839mila del 2022 agli 1,63 milioni nel 2025.