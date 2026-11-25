La legge di Bilancio aumenta di 380 milioni l’anno, dal 1 gennaio 2027, le indennità del personale operante nei servizi di pronto soccorso: 114 milioni alla dirigenza medica e 266 al comparto. “Ma il 118 non è nemmeno nominato. Il pronto soccorso merita ogni euro che riceve, ma l’emergenza non comincia sulla porta dell’ospedale: comincia sulla strada e nelle case, dove il 118 arriva per primo. Una norma che destina 380 milioni l’anno a chi lavora in pronto soccorso e non nomina mai chi soccorre sul territorio è l’ennesimo capitolo di un’esclusione dai finanziamenti dedicati che dura da oltre trent’anni”. È amareggiato il presidente della Sis 118 Mario Balzanelli, mentre dal Forum Risk Management di Arezzo affronta il tema con LaSalute di LaPresse.

“Chiediamo al Parlamento di scriverlo nero su bianco, nella legge di Bilancio: medici, infermieri e autisti-soccorritori del 118, dipendenti e convenzionati, devono essere compresi. Chi soccorre sulla strada non può valere meno di chi cura in corsia”, dice Balzanelli. Anche perché si tratta di operatori in prima linea, esposti all’odioso fenomeno delle aggressioni.

Estendere l’arresto in flagranza differita

Sabato 21 novembre a Villaricca, nell’area Nord di Napoli, un autista-soccorritore del 118 è stato schiaffeggiato e colpito al volto mentre soccorreva una donna di 94 anni. Pochi giorni prima, a Sesto Fiorentino, un altro autista-soccorritore è stato colpito con un pugno alla tempia: 14 giorni di prognosi, arresto convalidato.

“Ogni aggressione a un operatore del 118 è un’aggressione al diritto di ogni cittadino di essere soccorso. Quello che è accaduto a Villaricca, mentre un equipaggio portava aiuto a una donna di 94 anni, si verifica ogni giorno lontano dalle telecamere. L’arresto in flagranza differita oggi riguarda i fatti avvenuti all’interno delle strutture sanitarie o nelle loro pertinenze: va esteso alla strada e alle case, dove lavora il 118. E le body cam vanno rese obbligatorie, perché la Centrale veda in tempo reale e intervenga subito. Nessuno può chiedere a chi salva vite di farlo con la paura addosso”.

No alla chiusura delle Centrali Operative 118

“La Sis 118 è contraria alla chiusura e all’accorpamento delle Centrali Operative 118. Le Centrali non sono call center: sono centri di responsabilità, di direzione, di coordinamento e di governo clinico del Sistema, dove ogni chiamata è già un atto clinico e ogni secondo è una decisione”.

Ma che cosa è successo? Il 23 novembre la Regione Liguria ha presentato la riorganizzazione del 118: le Centrali di Savona e La Spezia confluiranno in quella di Genova entro febbraio-marzo 2027, con nuovi operatori tecnici di centrale e l’intelligenza artificiale a supporto dell’invio dei mezzi.

“Nelle organizzazioni ad alta affidabilità il centro di comando deve stare il più vicino possibile alle linee operative: chi decide deve conoscere il territorio, le sue strade, i suoi ospedali, con una conoscenza che nessun satellite restituisce. E la dimensione provinciale è l’architettura che lo Stato ha già stabilito per tutte le istituzioni che concorrono alla gestione delle emergenze, dalla Prefettura alla Questura ai Vigili del Fuoco. Per questo ogni provincia deve avere il suo Dipartimento di Emergenza Territoriale 118, con la sua Centrale Operativa”, ribadisce Balzanelli.