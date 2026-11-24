Ogni anno in Italia si registrano circa 2.500 nuove diagnosi di tumore tra bambini e adolescenti. Oggi, grazie ai progressi della ricerca e dei protocolli clinici, la sopravvivenza a cinque anni supera l’80% e nel nostro Paese vivono oltre 50mila persone guarite da una neoplasia infantile o adolescenziale. Ma la guarigione non coincide sempre con la fine del percorso di cura: tra il 60 e il 75% dei sopravvissuti sviluppa complicanze tardive legate ai trattamenti ricevuti, gravi nel 20-30% dei casi. È quanto emerge dal secondo Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici in età pediatrica e adolescenziale, presentato alla Camera dei Deputati.

Il documento sui tumori pediatrici

Il documento, realizzato dall’Osservatorio Favo insieme a diverse associazioni e realtà scientifiche, fotografa le criticità dell’assistenza e individua cinque priorità per migliorare la presa in carico dei giovani pazienti e delle loro famiglie. Tra queste l’introduzione di un’esenzione 048 dal ticket a validità illimitata per i pazienti che si sono ammalati prima dei 21 anni, con un piano individuale di follow-up e l’integrazione del Survivorship Passport nel Fascicolo sanitario elettronico. Attualmente, infatti, la durata dell’esenzione varia da Regione a Regione, con scadenze a 5 o 10 anni oppure senza limiti.

La migrazione sanitaria

Un’altra questione riguarda la migrazione sanitaria. I tumori pediatrici richiedono spesso cure in centri altamente specializzati, ma le differenze territoriali possono tradursi in spostamenti onerosi per le famiglie. Secondo i dati del ministero della Salute relativi al 2024, la Valle d’Aosta registra il 96,6% di dimissioni fuori regione, seguita dal Molise con il 91,8% e dalla Basilicata con il 62,1%. “L’alta percentuale di bambini e adolescenti guariti in Italia è il risultato di protocolli condivisi”, osserva Angela Mastronuzzi, presidente di Aieop, che invita a contestualizzare i dati sulla mobilità: una parte degli spostamenti consente infatti di raggiungere il centro in cui è attivo uno specifico protocollo o un trial sperimentale.

Finanziare la Rete nazionale tumori rari

Il Rapporto chiede la piena operatività e il finanziamento della Rete nazionale dei tumori rari e delle Reti oncologiche regionali. Un obiettivo sul quale interviene anche il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè: “Per far funzionare la Rete nazionale tumori rari servono le risorse promesse dal 2017”. Mulè ha presentato una mozione, scritta insieme a Favo, Fiagop e Aieop, che impegna il Governo a finanziare la Rete e a sostenere i giovani pazienti e i loro genitori durante le cure, a scuola, sul piano economico e dopo la guarigione.

L’impatto economico per le famiglie

Tra le criticità c’è anche il peso economico della malattia sulle famiglie. Un’indagine condotta su 11 enti del terzo settore impegnati nell’accoglienza e nell’assistenza mostra che il non profit assorbe costi che altrimenti graverebbero sulle famiglie fino a 18,7 milioni di euro, con spese che possono superare i 19mila euro per nucleo familiare in caso di migrazione sanitaria. Sono state inoltre mobilitate oltre 48mila ore di volontariato. Il Rapporto chiede congedi parentali dedicati anche ai lavoratori autonomi e rimborsi strutturali per gli spostamenti.

“La medicina e la ricerca stanno raggiungendo risultati straordinari, ma non possiamo accettare che il luogo in cui si vive condizioni l’accesso all’assistenza e il sostegno alle famiglie”, dichiara Maria Elena Boschi, presidente del gruppo parlamentare Italia Viva-Casa Riformista alla Camera. Tra le priorità indicate anche il reinserimento scolastico, con linee guida nazionali e un raccordo tra ospedale e scuola, e il potenziamento delle cure palliative pediatriche, dell’assistenza domiciliare e della riabilitazione.

“Devono viaggiare le conoscenze e i protocolli, non le famiglie”, conclude Paola Varese, presidente di Favo, indicando la necessità di costruire reti in cui le associazioni partecipino alle decisioni e che mettano al centro “la persona, con la sua autonomia, i suoi diritti e il suo progetto di vita”.