Due milioni e 400mila euro dalla Regione Lombardia per garantire l’accesso alle terapie farmacologiche contro l’obesità ai pazienti più fragili. E, sul fronte nazionale, un emendamento alla legge di Bilancio che propone 250 milioni di euro nel triennio 2027-2029 per sperimentare la rimborsabilità dei farmaci nei casi di obesità grave. Due iniziative, una già approvata e l’altra ancora al vaglio del Parlamento, che riportano al centro il tema del costo delle nuove terapie e della possibilità di renderle accessibili anche a chi non può sostenerne la spesa.

Obesità, la sperimentazione in Lombardia

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato il 23 novembre una delibera che stanzia 2,4 milioni di euro per avviare una sperimentazione dedicata alle terapie farmacologiche per l’obesità. Il progetto si rivolge a persone con vulnerabilità economica, valutata attraverso l’Isee del nucleo familiare, e con fragilità clinica certificata sulla base di specifici criteri, tra cui il valore dell’indice di massa corporea (Bmi) e la presenza di complicanze correlate all’obesità.

Il progetto prevede una valutazione clinica multidisciplinare dei pazienti e il rinnovo delle prescrizioni in funzione della risposta alla terapia. Saranno inoltre monitorate l’aderenza ai programmi di follow-up e la partecipazione a percorsi di prevenzione e promozione di stili di vita sani, attraverso una corretta alimentazione e l’attività fisica. Le aziende sociosanitarie territoriali (Asst) saranno coinvolte nella definizione dei percorsi di presa in carico e dell’offerta specialistica, nel rispetto delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti dalla delibera.

L’emendamento alla legge di bilancio

Sul fronte nazionale, intanto, è stato presentato un emendamento alla legge di bilancio, a firma Benigni, Cappellacci, Bagnasco, Patriarca, Casasco e Mulè, che propone uno stanziamento di 250 milioni di euro nel triennio 2027-2029 per sperimentare un modello di rimborsabilità delle terapie farmacologiche contro l’obesità grave. Le risorse previste sono 50 milioni per il 2027 e 100 milioni per ciascuno dei due anni successivi.

La proposta riguarda una platea più circoscritta di pazienti: persone con un Bmi pari o superiore a 40, almeno una patologia associata diversa dal diabete, già eleggibili alla chirurgia bariatrica e che non abbiano ottenuto risultati adeguati attraverso le modifiche dello stile di vita. L’emendamento prevede inoltre un piano terapeutico definito dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e la possibilità di una compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.

La proposta è attualmente all’esame parlamentare. Due iniziative ancora in fase di sperimentazione o discussione, dunque, che riportano al centro il tema dell’accesso alle nuove terapie per l’obesità e della sostenibilità economica dei trattamenti, in un contesto in cui la selezione dei pazienti e la valutazione dei risultati diventano elementi centrali.