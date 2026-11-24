Entro il 2050 la miopia colpirà la metà della popolazione mondiale, complice anche l’uso sempre più intensivo di smartphone e computer. Per affrontare un problema destinato a diffondersi sempre di più, al Policlinico Gemelli e all’Ospedale Isola Tiberina nasce il Centro europeo della miopia. “I dati epidemiologici e le proiezioni sulla miopia sono impressionanti”, sottolinea Daniele Piacentini, direttore generale della Fondazione Policlinico Gemelli, alla presentazione del progetto.

“Dobbiamo essere quindi in grado di agire presto e investire in prevenzione e in ricerca”, aggiunge Piacentini. Il Centro – diretto dal professor Stanislao Rizzo – riunirà prevenzione, diagnosi, controllo della progressione, trattamento delle complicazione e riabilitazione visiva.

Stanislao Rizzo, direttore del Centro europeo della miopia

“La miopia non è solo un difetto della vista, che si corregge con un paio di occhiali”, spiega Rizzo, che è anche direttore della Uoc di Oculistica del Gemelli. “La miopia elevata è caratterizzata da complicanze anche precoci nei pazienti giovani, come il distacco della retina, il glaucoma e la maculopatia”, evidenzia l’esperto. “Il centro sarà il primo ospedale destinato all’oculistica, dove effettueremo terapie mediche e chirurgiche”.

L’attività degli ambulatori del Centro partirà dal primo dicembre sia al Gemelli che all’Ospedale Isola Tiberina. “Ma è solo la prima fase di un progetto più ampio, il Neurovision Lab, la cui costruzione inizierà nel 2027”, aggiunge Piacentini. “Per noi ricerca, didattica e cura sono da sempre fortemente integrate e in questo caso lo saranno anche fisicamente, in uno stesso edificio che a regime sarà dotato di 20 ambulatori, 4 sale operatorie, 2 sale congressi e 10 laboratori di ricerca”.

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca

Secondo il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca “il tema della miopia sarà centrale nei prossimi anni e il Gemelli ha deciso di farsi carico del problema, affrontandolo e seguendolo lungo tutto un percorso che parte dall’età pediatrica, per arrivare all’età avanzata, monitorando e gestendo le eventuali complicanze”.

Investire nella prevenzione, nel controllo della progressione e nella ricerca “significa ridurre il numero di pazienti che svilupperanno forme severe della malattia e limitare il futuro carico di disabilità visiva”, conclude il professor Rizzo. “Con questo Centro vogliamo offrire ai pazienti un punto di riferimento in grado di accompagnarli in ogni fase della vita, dalla prima diagnosi fino al trattamento delle complicanze più severe”.