Il profilo del nuovo presidente nazionale del sindacato dei medici e il programma a difesa della categoria e della sanità pubblica

È Andrea Piccinini il nuovo presidente nazionale di Cimo, il Coordinamento italiano medici ospedalieri. Medico di pronto soccorso ad Ascoli Piceno, da anni segretario regionale di Cimo Marche, raccoglie il testimone da Guido Quici, che continuerà a ricoprire il ruolo di presidenza della Federazione Cimo-Fesmed.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami e Guido Quici per il lavoro svolto in questi nove anni”, dichiara Piccinini al momento della proclamazione che ha chiuso il trentatreesimo congresso nazionale elettivo del sindacato a Napoli. “Assumere la presidenza di Cimo significa accogliere una responsabilità importante e una storia lunga ottant’anni, costruita grazie all’impegno di generazioni di medici che hanno creduto nel valore della rappresentanza sindacale e nella necessità di difendere l’autonomia e la dignità della professione”, prosegue.

“Il mio impegno sarà quello di proseguire questo percorso, al fianco di una grande squadra cui rivolgo i miei auguri più sinceri di buon lavoro: considerato il periodo che stiamo vivendo, sarà necessario il contributo di tutti per tutelare al meglio delle nostre possibilità i medici ed evitare la debacle della sanità pubblica”.

L’ufficio di presidenza Cimo è composto, oltre che da Piccinini, dal vicepresidente vicario Riccardo Spampinato, dai vicepresidenti Claudio Lisi e Carmine Infante, dalla segretaria organizzativa Cristina Cenci e e dal segretario amministrativo Vladimir Erard Bacic. “Ci attendono mesi particolarmente impegnativi, a partire dalla manifestazione del prossimo 5 dicembre, che vedrà i medici e le altre professioni sanitarie scendere in piazza in difesa della sanità pubblica”, fa notare il neo presidente nazionale.

“Il Ssn non può reggersi solo sul sacrificio quotidiano dei medici: servono investimenti, riforme, programmazione, condizioni di lavoro sostenibili e soprattutto una nuova visione della professione che rimetta al centro il ruolo e l’autonomia del medico. Difendere i medici – conclude – significa difendere il diritto alla salute dei cittadini: è questa la direzione in cui Cimo continuerà a lavorare”.