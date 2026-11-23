Il picco dell’influenza potrebbe arrivare tra Natale e la prima metà di gennaio. La previsione è di Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva all’Università degli Studi di Milano. “Durante le feste, in particolare, i contatti ravvicinati favoriscono la diffusione del virus. E poi c’è l’abbassamento delle temperature, che comporta una maggiore presenza in ambienti affollati e caldo umidi”, dice l’esperto a LaPresse.

Una previsione che tiene conto “della tipologia dei virus circolanti, dei dati provenienti dall’emisfero australe, dell’andamento epidemiologico e delle condizioni meteorologiche”, chiarisce Pregliasco.

Nella settimana dal 9 al 15 novembre, secondo le stime della sorveglianza RespiVirNet, i casi di infezioni respiratorie acute sono stati circa 487mila, con un lieve incremento rispetto ai 475mila della settimana precedente. Solo il 6,5% di questi è attribuibile all’influenza. A farla da padrone al momento sono i Rhinovirus, responsabili del 19,8% dei campioni analizzati, seguiti da SarsCov2 con il 7,9%.

“I virus simil influenzali, quelli che circolano adesso, sono favoriti dallo sbalzo termico”, spiega Pregliasco. “L’influenza, invece, si diffonde di più quando le temperature rimangono basse per più giorni, con un elevato valore di umidità. Al momento siamo su livelli paragonabili a quelli della scorsa stagione”.

La campagna vaccinale, intanto, “procede malino, con scarso entusiasmo”, fa notare il virologo. “Speriamo ci sia un colpo di coda, perché il tempo per vaccinarsi c’è ancora. Gli ultimi dati ci dicono che per ora siamo sotto la soglia del 50% nella fascia degli over 65”.