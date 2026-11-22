Fari puntati su batteri e resistenza agli antibiotici: nonostante gli allarmi, le insidie si moltiplicano. “In Europa aumentano le infezioni da Klebsiella resistente. Servono risorse per fermarle in ospedale”. A segnalarlo a LaSalute di LaPresse, in occasione della Settimana mondiale di sensibilizzazione sull’antimicrobico-resistenza promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Ospedale Galeazzi–Sant’Ambrogio.

Gli ultimi dati sulla Klebsiella

Il rapporto Oms Europa–Ecdc indica che nel 2025, in 21 dei 43 Paesi della Regione europea dell’Oms che hanno trasmesso i dati, almeno la metà degli isolati di Klebsiella pneumoniae da infezioni invasive era resistente alle cefalosporine di terza generazione. In 10 Paesi su 43 la resistenza ai carbapenemi raggiungeva la stessa soglia. Per Acinetobacter, almeno la metà degli isolati era resistente ai carbapenemi in 21 Paesi su 38.

“Il dato che più preoccupa è il 72% di aumento delle infezioni del sangue da Klebsiella pneumoniae resistente ai carbapenemi nell’Unione europea rispetto al 2019. I carbapenemi sono antibiotici a cui ricorriamo nelle infezioni gravi quando altre terapie possono risultare inefficaci. Se anche questi farmaci perdono efficacia, le opzioni si riducono e diventa più difficile somministrare in tempo una terapia efficace”, riflette Pregliasco.

Che cosa sta accadendo in Europa

Tra il 2019 e il 2025 l’incidenza stimata delle infezioni del sangue da Klebsiella resistente ai carbapenemi è cresciuta del 72%, a fronte di un obiettivo di riduzione del 5%. Quella delle infezioni da Escherichia coli resistente alle cefalosporine di terza generazione è aumentata del 16,4%, a fronte di un obiettivo di riduzione del 10%. Lo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina resta invece sotto il traguardo europeo, con un calo del 19% rispetto al 2019, ma l’incidenza è tornata a salire negli ultimi due anni.

In Italia il problema è già rilevante. Nel 2025 l’Ecdc stima 10 infezioni del sangue da Klebsiella resistente ai carbapenemi ogni 100.000 abitanti, contro 3,75 nell’Unione europea. Per l’E. coli resistente alle cefalosporine di terza generazione, però, l’Italia sarebbe a 24,61 ogni 100.000 abitanti, circa il doppio del dato Ue.

Il calo dello Staphylococcus aureus rispetto al 2019 “dimostra però che si può invertire la tendenza. Se nella Regione europea dell’Oms il 94% dei Paesi dichiara di avere un piano contro l’antimicrobico-resistenza o di averlo in revisione, solo il 40% riferisce di attuarlo con finanziamenti e verifiche periodiche”.

L’appello del virologo

“Chiedo allora a Governo e Regioni di finanziare la prevenzione delle infezioni in ogni ospedale e di misurarne i risultati. Servono personale dedicato al controllo delle infezioni, laboratori in grado di identificare rapidamente le resistenze, programmi per l’uso appropriato degli antibiotici e accesso tempestivo ai farmaci riserve. Ogni infezione evitata in reparto – conclude Pregliasco – risparmia al paziente una complicanza e riduce il ricorso agli antibiotici”.