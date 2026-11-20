È il Policlinico Umberto I di Roma il vincitore del Lean Healthcare Award 2026, il riconoscimento dedicato ai progetti di innovazione e miglioramento dell’organizzazione sanitaria. Il premio, giunto alla nona edizione, è stato assegnato al progetto ‘Ottimizzazione del pronto soccorso’, che ha permesso di dimezzare i tempi di attesa dal triage alla prima visita per i codici 2, passati da circa 60 a 30 minuti, e di ridurre del 23% quelli per la richiesta e l’esecuzione delle radiografie.

Oltre 360 i progetti presentati da 108 aziende sanitarie di 14 regioni, con la partecipazione di più della metà delle aziende sanitarie italiane. Un risultato che, secondo gli organizzatori, conferma la crescente diffusione della metodologia Lean e Value Based, volta a ridurre sprechi e inefficienze e a migliorare la qualità dei servizi per i pazienti.

Il progetto del Policlinico Umberto I è partito dall’analisi dei flussi del pronto soccorso, individuando le criticità logistiche e organizzative alla base del sovraffollamento e dei tempi di attesa. Tra gli interventi introdotti, la presenza di un medico esperto nel box triage durante le ore più critiche, la riorganizzazione delle squadre ausiliarie e l’ottimizzazione dei trasporti verso gli esami diagnostici. Per il Policlinico si tratta del secondo anno consecutivo sul gradino più alto del podio nella categoria Lean Projects.

Tra i premiati anche l’Asl Roma 1, prima nella categoria ‘IA & Digital Health’ con il progetto ‘Prototipare con i clinici, scalare sul territorio: l’Ospedale virtuale del Centro salute della donna Sant’Anna’. Al centro dell’iniziativa c’è la cartella di continuità assistenziale, un dossier digitale condiviso tra le diverse specialità, pensato per seguire la paziente nel tempo e superare la frammentazione dei percorsi di cura, evitando di ripartire da zero a ogni visita o di ripetere passaggi ed esami.

Giuseppe Quintavalle, direttore generale dell’Asl Roma 1

Il progetto, promosso dal direttore generale Giuseppe Quintavalle e sviluppato con il coinvolgimento dei professionisti sanitari, punta a mettere in rete le competenze del Centro Sant’Anna e a integrare ospedale, territorio e domicilio. “Questo riconoscimento premia una visione precisa: mettere la tecnologia e l’intelligenza artificiale al servizio della relazione di cura, eliminando gli sprechi burocratici e costruendo una sanità che accompagna la persona in ogni fase del suo percorso”, ha dichiarato Quintavalle.

Gli altri riconoscimenti sono andati all’Asl Città di Torino per la categoria Lean Ideas, all’Azienda Usl Toscana Centro per Azienda Lean, all’Azienda Usl di Ferrara per l’integrazione sociosanitaria e alla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per Value Based Healthcare. Introdotto quest’anno anche il premio ‘Regione Lean’, assegnato a pari merito a Toscana e Sardegna: la prima per il maggior numero di progetti presentati e arrivati in finale, la seconda per la crescita più significativa rispetto alla precedente edizione.