I contagi crescono di poco e, per ora, prevalgono i virus del raffreddore. Il bollettino su influenza e patogeni respiratori e l’analisi degli esperti

Proprio come l’anno passato: l’incidenza totale di influenza e infezioni respiratorie acute in Italia è in lieve aumento e, stando alle stime dell’ultimo rapporto RespiVirNet dei medici sentinella dell’Istituto Superiore di Sanità, sono stati circa 2,2 mln gli italiani messi a letto finora dai virus di stagione. Per la precisione, dal 9 al 15 novembre sarebbero 487mila i casi registrati dal monitoraggio, contro i 475mila nella settimana precedente.

“I contagi crescono di poco e, per ora, prevalgono i virus del raffreddore”, commenta a LaSalute di LaPresse il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco.

I bimbi piccoli più colpiti, quali sono i virus più diffusi

“In una settimana l’aumento è stato di circa il 2,5%. I bambini sotto i 4 anni sono i più colpiti, con circa 28 casi ogni mille assistiti, oltre tre volte la media. Ma attenzione: i 487mila casi sono una stima di tutte le infezioni respiratorie acute. E, stando ai campioni analizzati dalla rete RespiVirNet, i Rhinovirus, tra i principali responsabili del raffreddore, sono stati rilevati nel 19,8% dei casi. Seguono il Sars-CoV-2 nel 7,9% e i virus influenzali, presenti nel 6,5%. L’influenza quindi circola già, ma nelle analisi di questa settimana i virus del raffreddore sono stati rilevati tre volte più spesso”, puntualizza il virologo.

Nel flusso ospedaliero i tassi di positività più elevati tra i diversi virus respiratori sono stati rilevati per i Rhinovirus (29,6%), i virus Parainfluenzali (8,1%) e gli Adenovirus (6,1%). Per influenza e Sars-CoV-2 i tassi di positività più alti si osservano negli over 65, fa sapere l’Iss.

ILLUSTRATION – 11 September 2021, Berlin: A child lies in bed with a hot water bottle. Photo by: Annette Riedl/picture-alliance/dpa/AP Images

L’invito del virologo e chi dovrebbe vaccinarsi contro l’influenza

“Proprio perché l’influenza è già in circolazione, il mio invito a chi ha 60 anni o più e alle persone fragili è di vaccinarsi senza aspettare che i casi aumentino. Le campagne contro l’influenza e Covid-19 sono già attive. Vaccinarsi ora dà all’organismo il tempo di sviluppare la risposta immunitaria e riduce il rischio di complicanze”, chiarisce Pregliasco.

L’epidemiologo e la stagione 2026-27

“Finalmente ritorna il bollettino”, interviene l’epidemiologo Massimo Ciccozzi. “Bisogna dire che, guardando l’andamento delle curve degli ultimi anni, i dati sono nella norma per l’inizio della stagione dell’influenza e dei virus respiratori. Ovviamente, considerata l’elevata incidenza dei Rhinovirus, la categoria più colpita resta quella dei bimbi più piccoli, che vanno al nido e hanno più possibilità di infettarsi”

Anche Ciccozzi invita ad approfittare della “campagna vaccinale per l’influenza, che è già iniziata, come pure quella per Covid-19. Si tratta di opzioni preziose per proteggersi dai virus, che soprattutto i fragili di tutte le età dovrebbero cogliere, ma anche le categorie per le quali queste immunizzazioni sono consigliate. Nel caso di Covid-19 e in assenza di patologie, ‘alzerei’ l’asticella a 70 anni”, chiosa Ciccozzi.