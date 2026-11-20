Le donne rappresentano quasi il 70% degli occupati del Servizio sanitario nazionale, ma ricoprono solo il 39,1% delle posizioni di vertice. Il Rapporto 2026 dell’Osservatorio sull’equità di genere della leadership in sanità certifica un gender gap in diminuzione ma ancora troppo marcato. “Sono tanti anni che le ragazze rappresentano la gran parte degli iscritti a Medicina, un dato di cui bisogna tener conto. Per garantire l’equità di genere nei ruoli apicali occorre un cambiamento culturale e organizzativo”, dichiara il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine della presentazione del Rapporto.

Se il Servizio sanitario fa registrare il divario più ampio tra occupazione e leadership femminile – le donne costituiscono il 54,6% del totale del medici ma guidano appena il 24,8% delle strutture complesse – le cose vanno molto meglio nel comparto farmaceutico. A fronte di un’occupazione femminile del 45,5%, infatti, le donne sono il 50,3% dei quadri e il 39% dei dirigenti.

Disparità sostanziali permangono invece nel settore dei dispositivi medici (42% degli occupati ma solo il 25,6% dei ruoli di leadership), e in ambito universitario. Nelle Scienze mediche le donne sono il 38,7% dei professori associati e il 22,9% degli ordinari. “Nonostante i progressi compiuti il talento e le competenze delle donne non trovano ancora un adeguato riconoscimento nelle posizioni di leadership”, commenta Monica Diluca, prorettrice vicaria dell’Università di Milano. L’ateneo ha lavorato al report insieme all’Associazione Leads -Donne leader in sanità.

“Il quadro che emerge dal Rapporto è quello di un’evoluzione positiva ma ancora disomogenea”, sottolinea Marta Marsilio, co-direttrice dell’Osservatorio. “La crescente presenza femminile nella forza lavoro non si traduce ancora in un equilibrio di genere nei ruoli apicali. Il cambiamento è in corso – conclude – ma con un’intensità insufficiente rispetto alla rapidità con cui la sanità si sta trasformando”.