Home > Salute > Sanità > AI e dottori: un medico su 2 conquistato dagli algoritimi. E gli ospedali?

L’AI è già entrata negli ospedali italiani, ma le strutture non sono ancora pronte. Un medico ospedaliero su due, infatti, utilizza l’intelligenza artificiale sul lavoro almeno una volta a settimana e, tra questi, quasi la metà lo fa tutti i giorni. Ma soltanto nel 17% degli ospedali sono disponibili strumenti di AI ‘approvati’ dalle strutture. Il 70% dei medici, dunque, si affida a soluzioni che non sono autorizzate e il 56% ricorre a sistemi di intelligenza artificiale generativa di uso generale, non progettati per la sanità. Con tutti i rischi del caso, dunque, a partire dalla cybersicurezza.

A fotografare il rapporto tra medici ospedalieri e AI è un sondaggio promosso dalla Cimo e presentato a Napoli al Congresso Elettivo del sindacato, durante un evento organizzato con il coordinamento scientifico di Tech2Doc-ENPAM. Stando all’indagine, è quasi del tutto assente la formazione: il 92% dei medici non ha mai seguito un corso dedicato all’utilizzo dell’AI.

Le preoccupazioni del presidente Cimo

“Le strutture sanitarie non stanno tenendo il passo con le esigenze e le aspettative dei medici”, sintetizza Guido Quici, presidente Cimo. “Siamo di fronte a una trasformazione profonda della professione, che non può essere lasciata all’iniziativa dei singoli né affidata all’improvvisazione. I medici vogliono cogliere le opportunità dell’innovazione, ma chiedono strumenti adeguatamente valutati e validati, una chiara definizione delle responsabilità di professionisti, strutture sanitarie e fornitori e, soprattutto, percorsi di formazione specifici”.

A quale scopo i medici usano l’AI?

I dottori utilizzano questa tecnologia soprattutto per ricerche bibliografiche e aggiornamento professionale, ma anche per il supporto alla diagnosi e alla lettura degli esami, o l’assistenza nella scelta delle terapie e nella valutazione della prognosi. Ancora limitato, invece, il ricorso all’AI per la redazione di referti, cartelle cliniche e lettere di dimissione, per la preparazione di materiale informativo destinato ai pazienti e per le attività gestionali e amministrative.

Il giudizio dei dottori

Nel complesso, la percezione dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulla professione medica è positiva. I camici bianchi ne riconoscono i potenziali benefici in termini di tempo dedicato alla documentazione e di qualità del lavoro. E prevedono, nei prossimi tre anni, ricadute favorevoli sull’accuratezza diagnostica, sull’appropriatezza delle terapie, sulla sicurezza dei pazienti, sulla riduzione del carico burocratico e sull’organizzazione del personale e delle risorse.

L’entusiasmo per le opportunità non cancella le preoccupazioni su questa potente tecnologia. Il 76% dei medici teme un affidamento eccessivo ai suggerimenti forniti dagli algoritmi, mentre il 60% paventa una progressiva perdita delle competenze cliniche. Al tempo stesso, emerge una significativa consapevolezza del proprio ruolo e della propria autonomia professionale: qualora il giudizio dell’AI fosse in contrasto con il proprio, il 66% dei medici si sentirebbe libero di discostarsene.

Tech2Doc

Proprio sulla formazione punta Tech2Doc, l’iniziativa di Fondazione Enpam che, attraverso una piattaforma gratuita, interattiva e personalizzata, offre ai medici una formazione pratica per orientarsi nell’accesso, nella scelta e nell’utilizzo degli strumenti digitali in ambito clinico, compresi quelli basati sull’AI.