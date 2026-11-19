I pronto soccorso sono sempre più sotto pressione: pochi posti letto, carenza di personale e difficoltà organizzative

Pronto soccorso sempre più sotto pressione, con pazienti costretti ad attendere anche più di 48 ore prima di trovare un posto letto in reparto. È la fotografia che emerge da una rilevazione condotta da Simeu, la Società italiana di medicina d’emergenza-urgenza, insieme a Simi, la Società italiana di medicina interna, che restituisce la dimensione delle criticità dell’emergenza-urgenza in Italia. I dati sono al centro della decima edizione dell’Accademia dei Direttori di Medicina d’Emergenza-Urgenza, in programma a Roma il 19 e il 20 novembre.

Sovraffollamento e boarding

La survey, effettuata su strutture di pronto soccorso e Dea di primo e secondo livello che registrano complessivamente circa 2 milioni di accessi all’anno, evidenzia innanzitutto il sovraffollamento: nel 17% delle strutture erano presenti oltre 90 pazienti, nel 33% tra 50 e 90, nel 35% tra 30 e 50. Soltanto nel 15% i pazienti erano meno di 30.

Particolarmente critica la situazione del boarding, cioè la permanenza in pronto soccorso di persone per le quali è già stato disposto il ricovero, ma che non possono essere trasferite in reparto per mancanza di posti letto. Nel 7% delle strutture si contavano più di 30 pazienti in attesa, nel 15% tra 20 e 30 e nel 22% tra 10 e 20. Complessivamente, nel 44% dei pronto soccorso erano presenti almeno 10 pazienti in attesa di ricovero.

A preoccupare è soprattutto la durata delle attese: nel 62% delle strutture c’erano pazienti in attesa di ricovero da oltre 24 ore e nel 43% da più di 48 ore. Soltanto nel 38% dei casi nessun paziente superava le 24 ore.

I reparti di Medicina generale

La congestione, però, non riguarda soltanto l’emergenza. La rilevazione segnala che il 15% dei pazienti ricoverati nei reparti di Medicina generale era in attesa di dimissione verso una struttura territoriale. Sono i cosiddetti bed blockers: persone che non necessitano più di cure ospedaliere per acuti, ma che non possono lasciare il reparto per la mancanza di un’assistenza territoriale adeguata. Un blocco che rallenta le dimissioni, riduce la disponibilità di posti letto e finisce per ripercuotersi sui pronto soccorso.

La Commissione d’inchiesta Covid

Nel confronto sul futuro del Ssn entra anche la gestione della pandemia. Simeu e Siaarti, che rappresentano i professionisti impegnati in prima linea nei Pronto Soccorso e nelle terapie intensive durante l’emergenza Covid, hanno espresso preoccupazione per le modalità con cui vengono affrontate alcune questioni scientifiche nell’ambito dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta. Le due società chiedono un’analisi rigorosa dei fatti, delle evidenze disponibili e delle decisioni assunte in un contesto di straordinaria incertezza.

Alla loro posizione si è aggiunto l’appello di oltre 250 scienziati e professionisti sanitari rivolto ai presidenti di Camera e Senato. Il punto, sottolineano le società scientifiche, non è sottrarre le scelte compiute durante la pandemia a una valutazione critica, ma distinguere l’accertamento delle responsabilità dalla delegittimazione delle competenze scientifiche. Per Alessandro Riccardi, presidente nazionale Simeu, “per discutere il futuro del Servizio sanitario nazionale è necessario partire anche da chi, ogni giorno, ne affronta direttamente le difficoltà e ne garantisce il funzionamento”.