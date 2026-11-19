I temi al centro della Giornata mondiale del diabete e le sfide da vincere per garantire diagnosi precoce e cure uniformi

Individuare precocemente il diabete di tipo 1 nei bambini può prevenire complicanze gravi. Ma perché lo screening nazionale previsto dalla legge 130/2023 sia davvero efficace, non basta eseguire i test: servono percorsi strutturati per seguire i bambini con esito positivo, informare le famiglie e collegare pediatri, medici di medicina generale e centri specialistici. È questa la sfida che accompagna l’attuazione del programma nazionale di screening per il diabete di tipo 1 e la celiachia, al centro della Giornata mondiale del diabete 2026, celebrata oggi a Roma a Palazzo Wedekind. L’evento è stato realizzato con il contributo non condizionante di Novo Italia, Movi e Roche Diagnostics.

La diagnosi precoce del diabete nei bambini

“Identificare precocemente il rischio di malattia significa poter intervenire tempestivamente, ridurre le complicanze nel caso di diabete di tipo 1, prevenire esordi drammatici come la chetoacidosi diabetica”, spiega Elena Murelli, componente della 10a Commissione permanente del Senato. Ma lo screening “deve essere accompagnato da Pdta strutturati, un’adeguata informazione dei genitori e un collegamento efficace tra pediatri, medici di medicina generale, specialisti e centri diabetologici”, aggiunge Murelli.

Il passaggio dalla norma alla sua applicazione nei territori resta dunque decisivo. “La diagnosi precoce può cambiare il percorso dei pazienti con diabete di tipo 1 e delle loro famiglie. Il compito delle istituzioni è creare le condizioni affinché le opportunità di prevenzione e assistenza siano accessibili in ogni territorio. Il confronto con le società scientifiche e le associazioni aiuta a individuare gli ostacoli riscontrati nell’accesso ai servizi”, evidenzia Ilenia Malavasi, componente della 12a Commissione della Camera.

Diabete di tipo 2 e obesità infantile

La prevenzione riguarda anche il diabete di tipo 2, a partire dall’obesità infantile. “L’obesità in età pediatrica richiede una presa in carico tempestiva per ridurre il rischio che persista in età adulta e che si associ a diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari”, sottolinea Malgorzata Wasniewska, Presidente della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (Siedp). “La priorità è intervenire precocemente sull’obesità pediatrica con diagnosi tempestiva, percorsi multidisciplinari e accesso equo alle cure, accompagnando il bambino e la famiglia nel tempo”.

Dalla diabetologia pediatrica a quella dell’adulto

Un altro momento critico è il passaggio dalla diabetologia pediatrica a quella dell’adulto. “La priorità è evitare che il passaggio dalla diabetologia pediatrica a quella dell’adulto interrompa il monitoraggio e le cure. Servono percorsi condivisi e un accompagnamento personalizzato dei giovani”, spiega Raffaella Buzzetti, Presidente della Società Italiana di Diabetologia (Sid). Per il diabete di tipo 2, ha aggiunto, la diagnosi precoce deve tradursi in una gestione integrata della salute cardio-reno-metabolica, orientata alla prevenzione delle complicanze.

Superare le differenze regionali

Non meno importante è l’accesso ai dispositivi per il monitoraggio della glicemia e la somministrazione di insulina. Le differenze regionali nelle modalità di fornitura e le procedure di acquisto possono condizionare la disponibilità delle tecnologie e la continuità delle cure. “L’utilizzo delle tecnologie richiede certamente appropriatezza, educazione terapeutica, professionisti formati”, dichiara Salvatore De Cosmo, presidente dell’Associazione medici diabetologi (Amd). “Il bisogno clinico – conclude deve guidare l’accesso con opportunità omogenee su tutto il Paese”.