Un laboratorio per mettere insieme esperienze, soluzioni e talenti e disegnare così il futuro della telemedicina in Italia dopo il Pnrr. A lanciare la proposta, durante l’evento ‘Il futuro della telemedicina’ al ministero della Salute, è stato il direttore Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) Nicola Pinelli. “L’idea è quella di riunire un campione rappresentativo di aziende sanitarie lungo tutto il Paese, per valutare le esperienze portate avanti in questi anni e stabilire la sostenibilità economica, organizzativa e sociale dell’utilizzo della telemedicina nel percorso di presa in carico dei pazienti”, spiega Pinelli a LaSalute di LaPresse.

Investimenti, numeri e sfide per la telemedicina

Ma facciamo un passo indietro. Dopo tante false partenze ed esperienze isolate, a far decollare in Italia la telemedicina è stato il Pnrr, che ha stanziato 1,5 miliardi di euro per realizzare infrastrutture che sono ormai un patrimonio per il sistema salute. “Il bambino ora sta gattondando, ma presto imparerà a camminare e a correre”, ha assicurato Gianmaria Mancosu, responsabile Unità operativa semplice dipartimentale sanità digitale e telemedicina di Agenas.

“Oggi la tecnologia c’è, mancano un modello economico che remuneri tutte le componenti della presa in carico digitale e un modello organizzativo che integri la telemedicina nei percorsi assistenziali, garantendone continuità e sostenibilità”, ha chiarito Fabio Faltoni, presidente di Confindustria Dispositivi Medici, durante l’evento ‘Il futuro della telemedicina’ davanti a una platea di specialisti e imprese del settore.

Un momento dell’incontro al ministero con Nicola Pinelli, Fabio Faltoni e Francesco Saverio Mennini in collegamento

D’altra parte “l’Italia ha fatto la sua parte e siamo arrivati, in anticipo rispetto ai tempi previsti, ad assistere 300mila persone a distanza”, ha puntualizzato Francesco Saverio Mennini, capo Dipartimento della Programmazione, dispositivi medici, farmaco e politiche a favore del Ssn del ministero della Salute. “Un approccio che, oltretutto, ci consente di avere dati preziosi per la programmazione, anche se non dobbiamo sottovalutare il tema della formazione”. Una formazione che deve riguardare medici, operatori sanitari, ma anche cittadini, che apprezzano l’innovazione in sanità, quando vi accedono, come ha ricordato la segretaria di Cittadinanzattiva Anna Lisa Mandorino.

Il nodo ora è, come spesso accade, quello economico. Ma non solo. Le esperienze di questi anni hanno infatti evidenziato che con la sanità digitale e la telemedicina è possibile ottenere importanti risparmi per il Ssn, come hanno testimoniato Patrizia Rocca delegata UO Sistemi informativi e sanità digitale di Regione Lombardia, Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia e Gabriele Rinonapoli, direttore dei Sistemi informativi di Laziocrea Spa. “Abbiamo un parco macchine, ora chi paga la benzina?”, ha chiesto Rocca.

I vantaggi della telemedicina e delle cure digitali

“Senza entrare nel merito di classi di patologie o altro, uno dei vantaggi della sanità digitale e della medicina è nell’evitare spostamenti inutili dal domicilio alle strutture. Ma i benefici sono diversi: la prossimità delle cure, l’accesso, il monitoraggio continuo. Il tema di questo laboratorio è quello di mettere a fatto comune i modelli per individuare buone pratiche ma anche criticità, per poter diffondere i risultati fra le strutture”.

L’invito è stato esteso anche a Cittadinanzattiva e Confindustria dispositivi medici, ma anche ad Agenas. “Puntiamo a coinvolgere chi l’innovazione la produce, la organizza e la utilizza: interoperabilità e standard elevati sono fondamentali. Ma lo sono anche i cittadini e le associazioni, che devono darci un punto di vista prezioso per disegnare l’intero percorso di presa in carico e calibrare i servizi”. Insomma, la sanità digitale è qui per restare e non si torna indietro. “Ma i prossimi mesi saranno decisivi”, conclude Pinelli.