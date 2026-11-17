“Per la telemedicina il Pnrr ha stanziato 1,5 miliardi di euro e ha costruito infrastrutture che sono un patrimonio per il sistema salute. La tecnologia c’è, mancano un modello economico che remuneri tutte le componenti della presa in carico digitale e un modello organizzativo che integri la telemedicina nei percorsi assistenziali, garantendone continuità e sostenibilità”. È la posizione espressa da Fabio Faltoni, presidente di Confindustria Dispositivi Medici, durante l’evento ‘Il futuro della telemedicina’ al ministero della Salute.

Le proposte per la telemedicina

Le infrastrutture, aggiunge Faltoni, dovrebbero diventare “il motore di un ecosistema aperto all’innovazione, interoperabile e capace di evolvere”, integrando le soluzioni delle imprese, i dispositivi medici digitali e i servizi domiciliari con le piattaforme nazionali e regionali. Le proposte dell’associazione partono dal modello di presa in carico: i servizi dovrebbero essere organizzati per classi di complessità clinica e tecnologica, prevedendo una remunerazione di tutte le componenti, sia tecnologiche sia assistenziali, necessarie a seguire il paziente a domicilio.

Le Infrastrutture regionali di telemedicina (Irt), invece, dovrebbero essere realmente aperte ai fornitori. Per questo Confindustria Dispositivi Medici propone una procedura nazionale unica che consenta ai provider di validare e integrare le proprie soluzioni con le infrastrutture finanziate dal Pnrr. La terza proposta punta a inserire la prescrizione dei servizi di telemedicina direttamente nei percorsi di cura, dai percorsi preventivi diagnostico-terapeutici assistenziali (Ppdta) per le cronicità ai piani assistenziali individuali (Pai). In questo modo i professionisti sanitari potrebbero attivare gli strumenti digitali ogni volta che risultino clinicamente appropriati.

Un momento dell’evento al ministero della Salute

Un quadro di riferimento stabile

Infine, l’associazione chiede un quadro di riferimento stabile, che permetta alle imprese di programmare investimenti continuativi in ricerca, sviluppo e innovazione. “Il successo del Pnrr non si misurerà nel numero di piattaforme realizzate o di dispositivi acquistati, ma nella capacità di garantire ai pazienti cure migliori, accessibili e continuative anche dopo il 2026”, ha concluso Faltoni, chiedendo alle istituzioni “impegni concreti, responsabilità definite e tempi certi”.