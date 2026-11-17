Che cosa succederà alla sanità italiana dopo il Pnrr? È la domanda al centro della ventunesima edizione del Forum Risk Management in sanità, in programma dal 24 novembre al Centro affari e convegni di Arezzo. Quattro giorni di confronto tra istituzioni, Regioni, aziende sanitarie, professionisti e mondo della ricerca, chiamati a discutere di come garantire continuità agli investimenti del Piano e trasformarli in servizi effettivi per i cittadini. Attesi il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato nella giornata inaugurale e il ministro Orazio Schillaci in quella conclusiva.

“Il Pnrr non è un capitolo chiuso”

“Non possiamo permetterci di considerare il Pnrr un capitolo chiuso con la fine degli investimenti. La vera sfida comincia adesso. Dobbiamo capire che cosa è stato realizzato, quali risultati sono arrivati ai cittadini e soprattutto come garantire continuità ai progetti avviati”, sottolinea Vasco Giannotti, presidente del Forum.

“Le Case di Comunità, la telemedicina, il fascicolo sanitario elettronico e le nuove tecnologie devono diventare strumenti ordinari di una sanità più vicina alle persone. Non basta costruire strutture o acquistare apparecchiature: servono organizzazione, personale, competenze e una visione condivisa. Il Forum nasce proprio per mettere intorno allo stesso tavolo chi ha la responsabilità di costruire questa nuova sanità”, aggiunge Gianotti.

I temi al centro del Forum

Tra i confronti previsti quello sul nuovo Piano sanitario nazionale, con ministero della Salute e Regioni chiamati a discutere le priorità della programmazione, il rapporto tra livello nazionale e autonomia regionale e la sostenibilità del Servizio sanitario. Spazio anche alle liste d’attesa, con il coinvolgimento di Agenas, per affrontare i nodi dell’appropriatezza delle prestazioni, della gestione delle agende e dell’organizzazione dell’offerta, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure e ridurre le disuguaglianze territoriali.

Un altro capitolo riguarda l’attuazione del Dm 77 e il futuro dell’assistenza territoriale. Dopo gli investimenti del Pnrr, il confronto si concentrerà sul funzionamento di Case e Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali, ma anche sulle criticità ancora aperte: modelli organizzativi, integrazione tra ospedale e territorio e disponibilità di professionisti. Al centro della discussione anche il ruolo del direttore sanitario, tra governo dei processi assistenziali, qualità e sicurezza delle prestazioni, gestione delle risorse e innovazione organizzativa.

La trasformazione digitale sarà un altro dei temi della manifestazione, con un focus sull’intelligenza artificiale e sul rapporto tra innovazione, responsabilità professionale e centralità del paziente. Alla digitalizzazione si lega la questione della cybersecurity: protezione dei dati sanitari, sicurezza delle infrastrutture e continuità dei servizi sono aspetti sempre più rilevanti per il funzionamento delle strutture e la sicurezza delle cure.

L’AI Award

In questo contesto si inserisce l’AI Award, il premio dedicato ai progetti di innovazione basati sull’intelligenza artificiale in sanità, che punta a valorizzare le applicazioni sviluppate dalle aziende sanitarie nei campi della diagnosi, della pratica clinica, dell’organizzazione e dell’assistenza. Il Forum dedicherà infine uno spazio all’umanizzazione delle cure, con una riflessione sull’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV e sulla necessità di custodire la centralità della persona nell’era dell’intelligenza artificiale.