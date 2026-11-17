Fino a poco tempo fa la miastenia gravis non disponeva di trattamenti dedicati. Oggi l’innovazione consente di affrontare con strategie terapeutiche sempre più personalizzate questa patologia autoimmune caratterizzata da debolezza muscolare e sintomi spesso imprevedibili. Serve però una visione strategica e di lungo periodo affinché i progressi della ricerca si traducano in concrete opportunità di cura per i pazienti. Temi al centro del policy paper ‘Il valore dell’innovazione nella miastenia gravis’, presentato a Roma a Palazzo Baldassini. L’incontro è stato promosso da Omar, l’Osservatorio malattie rare, col contributo non condizionante di Ucb Pharma.

Controllare la miastenia con le nuove terapie

“Oggi disponiamo di terapie molto efficaci che consentono un controllo pressoché completo della malattia nella maggior parte dei pazienti, con un basso carico di effetti collaterali”, spiega a LaPresse Francesco Habetswallner, direttore Uoc Neurofisiopatologia del Cardarelli di Napoli. Un progresso che “ci rende più ambiziosi nella nostra attività terapeutica. Non puntiamo più solo a salvaguardare le funzioni vitali, ma migliorare o addirittura normalizzare la qualità di vita del paziente”, chiarisce l’esperto.

“Chi vive con la miastenia misura la qualità di vita in cose concrete: alzarsi la mattina per andare a lavoro o andare a cena con gli amici. È una malattia imprevedibile che non dà certezze”, evidenzia Marco Rettore, presidente dell’Associazione Miastenia Odv. “Oggi l’innovazione farmacologica consente di avere maggiori possibilità di controllo della malattia, recuperare autonomia e programmare la propria vita senza essere costantemente condizionati dall’imprevedibilità dei sintomi”, sottolinea Mariangela Pino dell’Associazione italiana miastenia e malattie immunodegenerative Amici del Besta Odv Lazio.

Palazzo Baldassini a Roma

L’impatto della miastenia sulla qualità di vita

L’impatto della patologia sulla qualità di vita può essere molto significativo: secondo i dati dello studio internazionale ‘My real world Mg’, infatti, il 40% dei pazienti deve periodicamente assentarsi dal lavoro e l’11,5% ha abbondato l’attività lavorativa. Il 36% necessita inoltre del supporto di un caregiver, con rilevanti conseguenze sull’organizzazione familiare e professionale.

Le priorità delineate dal policy paper

Disporre di trattamenti sempre più mirati non è però sufficiente. Affinché i progressi si traducano in benefici concreti per il paziente “è necessario ripensare l’organizzazione dell’assistenza, valorizzando le competenze dei centri esperti e costruendo collegamenti strutturati con i servizi territoriali”, aggiunge Habetswallner. E proprio il consolidamento delle reti assistenziali è una delle priorità individuate dal policy paper, nato dal confronto tra clinici e rappresentanti delle associazioni dei pazienti.

Servono anche una governance partecipata che integri ricerca, esperienza clinica e voce dei pazienti, il rafforzamento della valutazione multidisciplinare dei benefici terapeutici, la garanzia di percorsi di accesso appropriati e tempestivi e la tutela delle condizioni che favoriscono ricerca e disponibilità dell’innovazione farmaceutica.

Il nuovo Piano nazionale malattie rare

Un ruolo decisivo per ottimizzare l’accesso all’innovazione lo giocherà il prossimo Piano nazionale malattie rare. “Dovrà essere adeguato ai cambiamenti terapeutici, ma anche alla necessità di riorganizzare i modelli di cura”, fa notare Ilenia Malavasi, componente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati. “Andranno valorizzate le reti territoriali, che potranno così supportare maggiormente la presa in carico”, conclude Malavasi. Servono quindi “centri specialistici che siano in stretto raccordo col territorio, per contrare anche quella mobilità sanitaria costosa per i pazienti e le loro famiglie”.