Dall’esperienza di Milano a una rete nazionale che coinvolge sei strutture sanitarie, con l’obiettivo di offrire percorsi di cura più intensivi e continuativi agli adolescenti con gravi forme di sofferenza psicologica e psichiatrica. È il percorso di C’è Da Fare SafeTeen, il protocollo promosso da C’è Da Fare ETS, associazione fondata da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi, nato dalla collaborazione con l’Ospedale Niguarda e progressivamente esteso ad altre realtà italiane. Un modello accompagnato da uno studio multicentrico nazionale per valutarne i risultati e verificarne l’applicabilità in contesti diversi.

Adolescenti e salute mentale, il primo progetto

Il primo progetto, CDF SafeTeen Milano, è attivo da gennaio 2024 al Niguarda e prevede trattamenti ambulatoriali ad alta intensità, della durata di 12 mesi, per adolescenti selezionati dall’équipe clinica sulla base di specifici criteri di accesso. L’intervento affianca i percorsi del Servizio sanitario nazionale con un approccio multidisciplinare che integra neuropsichiatria, psicoterapia individuale e familiare, attività educative e riabilitative e lavoro di gruppo. Dal 2025 è stata introdotta anche una fase a media intensità, per consolidare i risultati e accompagnare gradualmente i ragazzi verso l’assistenza ambulatoriale ordinaria.

I risultati conseguiti

“Dal 2024, grazie a C’è Da Fare SafeTeen, al Niguarda abbiamo potuto garantire oltre 3.200 prestazioni tra interventi terapeutici, riabilitativi e attività di coordinamento clinico, offrendo agli adolescenti e alle loro famiglie un percorso di cura intensivo, multidisciplinare e continuativo”, dichiara Gianluca Marchesini, coordinatore del progetto presso l’ospedale milanese e componente del Comitato tecnico scientifico dell’associazione. “Le valutazioni cliniche mostrano miglioramenti nelle difficoltà emotive e comportamentali riferite dagli adolescenti e nel loro funzionamento nella vita quotidiana”.

Una risposta concreta a “un’emergenza nazionale”

“Quando abbiamo iniziato a lavorare con il Niguarda, volevamo dare una risposta concreta ad adolescenti e famiglie che si trovano ad affrontare situazioni di grande difficoltà, ma anche costruire qualcosa che potesse andare oltre il singolo progetto. La sofferenza psicologica degli adolescenti è un’emergenza nazionale, che tante famiglie vivono ogni giorno, spesso senza sapere a chi rivolgersi o senza trovare risposte adeguate.”, dichiarano Kessisoglu e Rocchi.

“In questi tre anni CDF SafeTeen è cresciuto e ha coinvolto altre importanti realtà sanitarie italiane. Il nostro obiettivo è fare in modo che il sostegno alla salute mentale non si esaurisca in interventi isolati, ma diventi un’opportunità di cura concreta, continuativa e accessibile per un numero sempre maggiore di adolescenti e famiglie”, aggiungono i due fondatori dell’associazione.

Il coordinamento nazionale

Il coordinamento nazionale, costituito nel marzo 2026, riunisce sei strutture: oltre al Niguarda, il Bambino Gesù di Roma, l’Aou Meyer Irccs di Firenze, l’Ulss 1 Dolomiti di Belluno, l’Istituto Gaslini di Genova e l’Asl Cn1 di Cuneo. Su questa rete è stato avviato uno studio multicentrico, con il Niguarda come centro capofila.

Lo studio multicentrico

“Lo studio multicentrico rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso che abbiamo costruito con le strutture sanitarie della nostra rete”, spiega Francesca Gasparini, referente del Comitato tecnico scientifico di C’è Da Fare ETS. “Il nostro obiettivo è valutare i risultati del modello CDF SafeTeen attraverso strumenti scientificamente validati e verificarne l’applicabilità in contesti sanitari differenti, per costruire una base di conoscenze condivisa che possa confermare la solidità del progetto e favorirne l’applicazione in altri territori”.

La ricerca, sottoposta alla valutazione di un comitato etico, comprende già analisi sui dati raccolti al Niguarda tra il 2024 e il 2026 e al Bambino Gesù nel 2025. L’obiettivo è arrivare a una pubblicazione scientifica nel 2027. L’associazione, oltre a sostenere economicamente i progetti attraverso collaborazioni con realtà imprenditoriali, ne segue e monitora lo sviluppo nel tempo, ricevendo informazioni aggregate nel rispetto della riservatezza dei pazienti. La valutazione clinica e scientifica resta invece affidata ai professionisti sanitari.