Sanità, poche risorse in Manovra e voucher da rivedere: l’ultimatum degli operatori

Mentre il ministro della Salute Orazio Schillaci apre a nuovi fondi in Manovra per il personale sanitario, le principali sigle sindacali della sanità tirano dritto verso la manifestazione unitaria del 5 dicembre a Roma, la prima che vedrà sfilare assieme medici, infermieri, veterinari, studenti, specializzandi, ricercatori e cittadini. “Manifestiamo per sancire un principio indissolubile: la salute è una cosa seria e la sanità deve continuare a essere pubblica”, spiega a LaPresse il segretario di Anaao Assomed Pierino Di Silverio.

Sanità, risorse insufficienti

Nel mirino del comparto le risorse insufficienti stanziate in legge di bilancio. “La maggioranza dovrebbe incominciare ad ascoltare il ministro della Salute, che aveva chiesto 6 miliardi e gliene hanno dati 3,4”, lamenta il segretario del sindacato dei medici e dei dirigenti sanitari. Unanime la condanna per il voucher da 1,64 miliardi destinato agli over 75. “Un assist alla sanità privata, neanche mascherato”, rimarca Di Silverio. Risorse che “potevano essere molto utili al servizio sanitario, lo saranno molto meno per gli over 75”.

Pierino Di Silverio

“Destinare risorse voucher al Fondo sanitario”

Risorse che per Cittadinanzattiva devono essere riversate sul Fondo sanitario nazionale. “Facciamo un appello a tutte le forze politiche affinché, come richiesto a gran voce anche dalle Regioni, la misura sia stralciata e le risorse riconvertite e destinate al Fondo sanitario, portandone il finanziamento da 3,4 a 5 miliardi effettivi”, ribadisce Anna Lisa Mandorino, segretaria generale dell’organizzazione.

Anche per Cittadinanzattiva il voucher “non risolve il problema dell’accesso alle cure per le fasce più fragili della popolazione, ma anzi lo certifica. È il contrario di ciò che chiediamo da anni, cioè un servizio pubblico capace di erogare gratuitamente, su tutto il territorio e in tempi certi, le prestazioni che la legge già garantisce come diritti”.

La “tempesta perfetta” per la sanità

La manifestazione del 5 dicembre, ci tiene a precisare Di Silverio, “non è una manovra elettorale né una manifestazione partitica, come qualcuno potrebbe strumentalmente pensare. É l’esigenza di riaffermare che bisogna investire meglio e di più sul pubblico”. Anche perché con questa Manovra “si è configurata la tempesta perfetta: i soldi, che già non erano tantissimi, sono stati distribuiti per tutti fuorché per la sanità pubblica e questo ha scontato non solo gli operatori, ma anche quelli che hanno il compito magro e oneroso di gestire le Regioni”.

L’appello degli operatori della sanità: “Ascoltateci”

Le diverse anime della sanità scenderanno quindi in piazza insieme perché “condividono tutte la stessa preoccupazione: il Ssn, per come sta oggi, è a serio rischio”, conclude Di Silverio. E chiamano in causa anche i cittadini con una raccolta firme. “Firma per un futuro in cui la nostra sanità pubblica possa rimanere forte e universale per tutti”, si legge nella petizione online. “Il governo – conclude Di Silverio – ascoltasse il ministro e chi nella sanità ci lavora ogni giorno, riuscendo ancora a erogare due milioni e mezzo di prestazioni”.