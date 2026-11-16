Abusi sui minori, oltre 100 segnalazioni all’anno dal Bambino Gesù

Nell’ultimo quinquennio all’autorità giudiziaria sono arrivate dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma oltre cento segnalazioni all’anno per sospetti abusi e maltrattamenti sui minori. E più dell’80% dei casi riguarda l’ambito familiare, l’ambente in cui i bambini dovrebbero sentirsi più protetti e al sicuro. A ridosso della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale del 18 novembre, gli esperti del Bambino Gesù richiamano l’attenzione sulla necessità di riconoscere tempestivamente i segnali di violenza.

Tutte le forme di violenza sui minori

Non sempre la violenza sui minori lascia segni evidenti. Si va infatti da trascuratezza e cure inadeguate ai maltrattamenti fisici e psicologici, fino all’abuso sessuale. Ma può assumere anche forme meno visibili ma non per questo meno traumatiche, come la violenza assistita, quando cioè il bambino è testimone di aggressioni nei confronti delle persone a lui vicine.

La forma di violenza più frequentemente rilevata è proprio la cosiddetta patologia delle cure, che comprende trascuratezza, incuria ed eccessi o inadeguatezza delle cure. Secondo i dati dell’ospedale il 67% delle segnalazioni riguarda proprio queste situazioni, il 19% sospetti maltrattamenti fisici o psicologici e il 14% ipotesi di abuso sessuale. Le diverse forme di violenza interessano in misura sostanzialmente analoga maschi e femmine, ma tra i 7 e i 18 anni i sospetti abusi sessuali riguardano le ragazze con una frequenza tre volte superiore rispetto ai ragazzi.

Le richieste di valutazione specialistica

Insieme al numero di segnalazioni – in aumento dal 2022 – crescono anche le richieste di valutazione specialistica nell’ambito del percorso neuropsichiatrico Child Care, passate da 5 a settimane nel 2025 a 15 nel 2026. “L’aumento delle richieste di valutazione non significa necessariamente che siano cresciuti gli episodi di abuso o maltrattamento, ma può riflettere una maggiore attenzione e capacità di riconoscere situazioni di rischio che in passato potevano passare inosservate”, evidenzia la neuropsichiatra Paola De Rose.

I segnali di possibile violenza

“La violenza sui minori non è sempre immediatamente riconoscibile e può manifestarsi attraverso segnali di disagio psicologico o cambiamenti nel comportamento”, prosegue l’esperta. “Per questo è fondamentale individuare tempestivamente le situazioni sospette e garantire ai bambini e agli adolescenti un percorso di valutazione e assistenza che tenga conto non soltanto delle loro condizioni cliniche, ma anche del contesto in cui vivono”.

La procedura del Bambino Gesù

Dal 2009 il Bambino Gesù applica una procedura specifica per individuare possibili situazioni di abuso e maltrattamento, basata sull’analisi di indicatori clinici e utilizzata in tutti i contesti assistenziali, dal pronto soccorso ai ricoveri, fino agli ambulatori. Quando emergono elementi di sospetto viene attivato un percorso di valutazione multidisciplinare che coinvolge pediatri, neuropsichiatri, psicologi, medici legali e altri specialisti. Oltre la metà dei pazienti seguiti nel Day Hospital Child Care arriva dopo un accesso al Pronto soccorso.

La collaborazione coi servizi territoriali

Accanto alla presa in carico clinica, il servizio sociale dell’ospedale mantiene i contatti con i servizi territoriali per garantire continuità agli interventi di protezione e sostegno. È inoltre in fase di sviluppo un programma rivolto agli adolescenti che hanno vissuto esperienze di abuso o maltrattamento, che combina un percorso psicologico basato sulla Dialectical Behavior Therapy (Dbt) con tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. Per i minori e le famiglie in difficoltà è disponibile anche Helpline Lucy (06 6859 2265), servizio gratuito di assistenza e consulenza telefonica attivo 24 ore su 24.