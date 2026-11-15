Commissione Covid, le preoccupazioni degli scienziati

L’audizione di Gianni Rezza in Commissione Covid ha lasciato l’amaro in bocca agli scienziati che da anni si occupano di malattie infettive. A intervenire con una nota congiunta sono Matteo Bassetti, presidente Sita (Società italiana di terapia antinfettiva) e Cristina Mussini, presidente della Simit (Società italiana di malattie Infettive e Tropicali). A nome di tutti i soci, i due esperti hanno espresso preoccupazione “per i toni e le modalità” che hanno caratterizzato alcuni momenti dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta su Covid-19.

Che cosa hanno detto Bassetti e Mussini

“Ci si aspettava che la Commissione Covid fosse soprattutto l’occasione per analizzare, con rigore e obiettività, le scelte compiute durante la pandemia, individuando eventuali errori e responsabilità nei processi decisionali e nell’operato delle istituzioni, nazionali e regionali. Riteniamo che l’obiettivo debba essere comprendere ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato, senza trasformare l’accertamento dei fatti in una personalizzazione delle responsabilità o in un giudizio sulle singole persone”, aggiungono le società scientifiche.

Questo non è accaduto. “Il rispetto di chi ha affrontato in prima linea una delle più difficili emergenze sanitarie della nostra storia deve accompagnarsi alla necessaria trasparenza e alla volontà di imparare dagli errori, nell’interesse della sanità pubblica e dei cittadini. La pandemia deve essere un’occasione di conoscenza e miglioramento del Servizio sanitario nazionale, non di contrapposizione”, chiosano i presidenti delle società scientifiche.

Insomma, servono valutazioni sulle istituzioni e sui processi, non giudizi sulle singole persone. Eppure sembra accadere tutt’altro in Commissione Covid. E la divaricazione fra pro vax e no vax sembra farsi più ampia, proprio mentre nuove minacce infettive, dal morbillo a Ebola, evidenziano l’importanza di farsi trovare preparati.