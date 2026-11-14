Diabete di tipo 1, nasce il registro nazionale per seguire i pazienti prima della malattia

Sirena è il primo registro che coinvolge adulti e bambini positivi ad almeno un autoanticorpo associato al diabete di tipo 1

Seguire l’evoluzione del diabete di tipo 1 prima ancora che compaiano i sintomi, individuare tempestivamente chi può beneficiare delle nuove terapie e ridurre il rischio di complicanze gravi. Parte in Italia Sirena (Standardized Italian netwoRk Enrolling iNdividuals with islet-Autoantibodies), il primo registro nazionale che coinvolge adulti e bambini risultati positivi ad almeno un autoanticorpo associato al diabete di tipo 1, ma ancora senza manifestazioni cliniche.

Diabete di tipo 1, la rete dei centri

La rete conta già 40 centri diabetologici distribuiti sul territorio nazionale e consentirà di monitorare i partecipanti fino a dieci anni. Il progetto, il cui protocollo è stato pubblicato su ‘BMJ Open’, è stato promosso dalla Società Italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), in collaborazione con la Società italiana di diabetologia (Sid) e l’Associazione medici diabetologi (Amd).

Il registro Sirena

“Il diabete di tipo 1 non esordisce all’improvviso, ma passa da stadi pre-sintomatici che oggi si possono riconoscere cercando gli autoanticorpi insulari. Con il registro Sirena, il nostro Paese si dota finalmente di uno strumento per seguire nel tempo sia bambini che adulti che scoprono di avere gli autoanticorpi del diabete di tipo 1, prima che la malattia si manifesti”, dichiara Valentino Cherubini, promotore e coordinatore del registro e direttore della Diabetologia pediatrica degli Ospedali Riuniti di Ancona. “Arriviamo a questo risultato dopo due anni di lavoro preparatorio, così l’Italia tra i Paesi europei più all’avanguardia”.

“Per la prima volta, infatti, sarà possibile avere dati italiani di vita reale per il diabete di tipo 1 in fase pre-sintomatica e non solo sull’infanzia. Grazie al registro, chi è già riconosciuto positivo non sarà lasciato solo: verrà accompagnato per valutare la progressione della malattia e individuare chi può accedere alle terapie che ne modificano il decorso in pazienti selezionati e da oggi disponibili anche per i bambini dagli 8 anni in su”, prosegue Cherubini.

Ridurre il rischio di chetoacidosi diabetica

L’obiettivo è ridurre il rischio di chetoacidosi diabetica, una complicanza che interessa dal 20% al 50% dei casi e può mettere a rischio la vita, fino a rendere necessario il ricovero in terapia intensiva. “Nei più piccoli anche un solo episodio grave può lasciare conseguenze sullo sviluppo cognitivo”, sottolinea.

I partecipanti saranno sottoposti a controlli ogni 3-6 mesi, in base alla fase della malattia, con procedure uniformi nei 40 centri già attivi, destinati ad aumentare nel tempo. Nel registro potranno entrare non soltanto i bambini individuati attraverso lo screening previsto dalla legge 130/2023, ma anche familiari di persone con diabete di tipo 1, soggetti con altre patologie autoimmuni o persone che abbiano riscontrato occasionalmente valori elevati di glicemia in presenza di autoanticorpi positivi.

La rete punta inoltre a preparare il terreno per l’avvio dello screening pediatrico previsto dal decreto attuativo della legge, atteso per aprile 2027. “Quando lo screening partirà nelle singole Regioni, offerto insieme alle vaccinazioni previste per la fascia di età 5-6 anni, ogni bambino riconosciuto positivo troverà un percorso già pronto ad accoglierlo e ad accompagnarlo con l’obiettivo principale di evitare la chetoacidosi”, spiega Cherubini. A sostegno dell’importanza della diagnosi precoce cita una metanalisi di 66 studi, pubblicata nel 2026 su ‘DiabeticMedicine’: tra i bambini individuati attraverso lo screening e seguiti nel tempo, la chetoacidosi si ferma al 3,2%, contro quasi il 30% tra quelli che non partecipano a questi programmi.

Approvato nel marzo scorso dal Comitato etico nazionale dell’Istituto superiore di sanità, Sirena prevede l’arruolamento dei partecipanti fino a settembre 2029. I dati clinici e biochimici raccolti saranno condivisi con i registri europei pre-T1D Registry ed EDENT1FI.