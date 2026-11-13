Tumore al seno: Franceschini e i 4 pilastri del modello Breast Unit del Gemelli

“Ascolto, speranza e fiducia” nella ricetta del celebre chirurgo. La ‘sua’ Breast Unit ha seguito 1.433 pazienti con tumore del seno nel 2025

Due decenni di ricerca e innovazione per le donne con tumore al seno. “Quest’anno il Centro integrato di senologia del Policlinico Gemelli, nato nel 2006, festeggia 20 anni di attività. In questi anni abbiamo creato un modello che punta non solo a curare bene la malattia, ma guarda alla paziente con una particolare attenzione al benessere psicofisico durante e dopo i trattamenti. Perché oggi curare bene una donna con tumore al seno non significa solamente utilizzare i farmaci più efficaci, aumentando gli anni di vita”.

“Dobbiamo cercare di mettere la paziente nelle condizioni di poter vivere bene. E questo vuol dire prendere in carico una persona dall’inizio alla fine, nella sua complessità. Noi lo facciamo attraverso quattro strumenti”. A spiegarlo a LaSalute di LaPresse è Gianluca Franceschini, chirurgo senologo e professore associato di chirurgia senologica della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma.

Nella Breast Unit seguite 1.433 pazienti nel 2025

Multidisciplinarietà, percorsi specifici, innovazione e terapie integrate sono le 4 direttrici del modello adottato nella Breast Unit del Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Una struttura di eccellenza dove “nel 2025 abbiamo seguito e operato 1.433 pazienti con tumore del seno”, racconta lo specialista.

La multidisciplinarietà non a caso è il primo elemento chiave nel modello descritto da Franceschini. “Abbiamo circa 50-60 specialisti tra radiologi, chirurghi, anatomopatologi, chirurghi plastici, radioterapisti e oncologi che ogni volta si confrontano e scelgono il percorso di trattamenti migliori per la singola paziente. Ormai sappiamo infatti che la scelta migliore nasce dal confronto tra le varie competenze e punti di vista diversi”.

“Il secondo punto importante del nostro modello è legato all’aver disegnato dei percorsi specifici per le diverse pazienti: ne abbiamo uno dedicato alle donne che devono fare le terapie dopo l’intervento chirurgico, uno per le pazienti che devono fare la chemio adiuvante prima della chirurgia e uno per quelle che sono in gravidanza. A questi si aggiunge un percorso per le donne sane ad alto rischio. In pratica, abbiamo un PDTA (Percorso diagnostico terapeutica assistenziale) mammella, con sottogruppi a seconda del setting”.

Innovazione e ricostruzione contestuale

Il terzo elemento chiave è l’innovazione: “Ci prendiamo cura delle pazienti anche offrendo loro ciò che c’è di nuovo in ambito terapeutico e chirurgico. Penso all’introduzione delle tecniche di chirurgia oncoplastica, che siamo stati tra i primi in Italia a introdurre all’inizio degli anni 2000: ora l’80% delle 1.433 pazienti è stato sottoposto a interventi chirurgici conservativi, in cui viene preservato il seno, garantendo un ottimo risultato sia oncologico che estetico. Per una donna preservare il proprio seno è importante, perché permette di rispettare l’immagine corporea e la femminilità”, riflette lo specialista. “Oggi sappiamo che, quando si può, è sempre bene preservarlo”.

“Ma anche in quel 20% dei casi in cui dobbiamo eseguire la mastectomia, puntiamo a conservare l’area areola-capezzolo eseguendo, contestualmente, un intervento di ricostruzione nella maggior parte dei casi con protesi, o con i propri tessuti. È importante che la ricostruzione sia contestuale rispetto alla mastectomia, in modo da ridurre al minimo gli effetti collaterali e l’impatto psicologico e fisico negativo di un intervento di questo tipo”.

La chirurgia robotica per il tumore al seno

“Da alcuni mesi abbiamo introdotto nuove tecniche di mastectomia endoscopica e robotica. Siamo stati i primi nella Regione Lazio ad aver eseguito una mastectomia robotica con ricostruzione”, aggiunge Franceschini. Un vantaggio per il chirurgo, ma anche per la paziente. “Perché consente, grazie a una visione migliore del campo operatorio, di preservare i tessuti e di collocare la cicatrice in zone nascoste, con un risultato migliore”.

Sul piano dei farmaci, invece, “possiamo permettere alle pazienti che ne hanno indicazione di accedere ai farmaci sperimentali di ultima generazione. Inoltre siamo particolarmente orgogliosi di aver introdotto, primi in Italia, le terapie integrate”. Ma che cosa vuol dire? “Sono terapie complementari rispetto a chemio e terapia endocrina, che offrono il vantaggio di aiutare a correggere gli stili di vita e ridurre al minimo gli effetti collaterali delle terapie tradizionali, come il dolore. Migliorano l’adesione ai trattamenti, consentono migliori risultati oncologici e consentono alla paziente con tumore al seno di recuperare il benessere psicofisico”, minato da malattia e ciclo di cure.

Le terapie integrate per le pazienti con tumore al seno

In concreto di cosa si tratta? “Supporto psicologico, consulenza nutrizionale, fisioterapia, importantissima dopo gli interventi chirurgici, ma anche agopuntura: è stato dimostrato scientificamente – spiega Franceschini – che attenua sintomi come i dolori articolari legati alla terapia endocrina. Tanto che abbiamo trasformato il PDTA in PIDTA (Percorso integrato diagnostico, terapeutico, assistenziale), con l’aggiunta proprio delle terapie integrate: una lettera che però fa la differenza e consente alle nostre pazienti di usufruire di questo approccio. Recentemente abbiamo pubblicato su ‘Minerva Surgery’ un articolo in cui evidenziamo i vantaggi del PIDTA rispetto al PDTA tradizionale”.

Franceschini e l’equipe chirurgica della Breast Unit

Tassi di guarigione ma anche “ascolto, speranza e fiducia”

“Oggi, grazie alla diagnosi precoce e ai progressi dei trattamenti farmacologici e chirurgici, abbiamo tassi di guarigione altissimi per il tumore al seno: con una sopravvivenza a 5 anni del 90%. Ma, grazie alla ricerca, abbiamo dato anche qualità alle nostre pazienti, con trattamenti sempre più personalizzati e mininvasivi: dunque anni in più alla vita, ma anche qualità di vita agli anni”, sottolinea Franceschini.

“Sappiamo ormai che dobbiamo prenderci cura della persona dall’inizio alla fine del percorso, ma anche dopo: bisogna accogliere, ascoltare e accompagnare le pazienti, dando loro speranza e fiducia. Perchè questi ultimi due sono elementi fondamentali per affrontare insieme un percorso terapeutico che, a volte, può essere complesso”, conclude lo specialista.