Home > Salute > Sanità > Influenza e virus respiratori in Italia: quasi 500mila casi ed è già record in Campania

“I primi 478mila casi settimanali di influenza ed infezioni respiratorie acute in Italia confermano quanto sia importante disporre di un sistema di monitoraggio tempestivo, completo e affidabile“. Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Milano, commenta così con LaSalute di LaPresse i dati del primo bollettino della stagione 2026-27 della sorveglianza RespiVirNet, che monitora l’andamento di influenza e virus respiratori invernali nel nostro Paese.

“Era ora. La ripresa della sorveglianza RespiVirNet è una buona notizia, ma resta l’amarezza per un’interruzione che non avrebbe mai dovuto verificarsi. Per mesi – dice il virologo – abbiamo affrontato la circolazione dei virus respiratori come chi guida un’automobile di notte con i fari spenti. Senza strumenti fondamentali per capire tempestivamente cosa stesse accadendo e orientare le decisioni di sanità pubblica”, spiega l’esperto. Ma vediamo prima i numeri e poi perché il lungo silenzio dopo gli ultimi dati della scorsa stagione.

Influenza e virus in Italia, bimbi più colpiti e il caso Campania

Nella settimana tra il 2 e l’8 novembre sono stati stimati 478mila casi di infezioni respiratorie acute (Ari), che corrispondono a un’incidenza totale pari a 8,5 casi per 1.000 assistiti. Come sempre l’incidenza più elevata si osserva nei bimbi di 0-4 anni, con circa 30 casi per 1.000 assistiti.

Stando all’Iss si tratta di dati in linea con lo stesso periodo della stagione 2025-2026. A livello territoriale l’incidenza è a livello basale in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria e Sicilia e bassa per tutte le altre regioni che hanno fornito i dati. Unica eccezione la Campania, dove è molto alta.

I patogeni più diffusi

Ma quali virus circolano di più? Il bollettino segnala Rhinovirus (25,7%), virus parainfluenzali (17,1%) e Adenovirus (8,6%), mentre la positività per influenza è del 5,7%. Nel flusso ospedaliero, invece, tra i virus respiratori i tassi di positività più elevati sono stati rilevati per i Rhinovirus (29%), per i virus parainfluenzali (6,5%) e per i Coronavirus diversi da Sars-CoV-2 (6%). Per influenza e Sars-CoV-2, i tassi di positività più alti si osservano negli over 65.

Che cosa era successo al bollettino influenza?

Come ha segnalato LaPresse, a bloccare per mesi il bollettino sulla sorveglianza RespiVirNet erano stati problemi di privacy. Un’impasse dopo la quale era intervenuto anche il ministro Orazio Schillaci, assicurando una rapida ripresa del servizio. “Trovo francamente incredibili e difficilmente comprensibili le criticità legate alla privacy che hanno determinato questa situazione”, riprende Pregliasco. “La tutela dei dati personali è sacrosanta, ma non può trasformarsi in un ostacolo alla sorveglianza epidemiologica, che rappresenta uno strumento essenziale per proteggere la salute collettiva”.

Le richieste al ministero e Garante Privacy

Secondo il virologo “il fatto che oggi si riparta con una piattaforma provvisoria, rinunciando ad alcuni dati e quindi a una parte della qualità delle informazioni, dimostra che il problema non è ancora definitivamente risolto. Adesso servono atti concreti, responsabilità precise e, soprattutto, tempi certi. Chiediamo al ministero della Salute, al Garante della Privacy e a tutte le istituzioni coinvolte di definire immediatamente un percorso operativo condiviso, con un cronoprogramma vincolante per l’adozione dei regolamenti necessari e il pieno ripristino della sorveglianza, garantendo naturalmente tutte le tutele previste per i dati personali. Non bastano incontri e dichiarazioni di intenti: occorre individuare subito le soluzioni normative e tecniche, assegnare responsabilità chiare e assicurare alle Regioni condizioni uniformi per trasmettere dati completi, tempestivi e di qualità”.

Fabrizio Pregliasco

Al buio nella stagione dei virus

“Non possiamo arrivare al picco della stagione influenzale ancora con un sistema depotenziato. La sorveglianza epidemiologica è un’infrastruttura strategica della sicurezza sanitaria nazionale, non un adempimento burocratico accessorio. Va garantita la sua continuità, senza ulteriori interruzioni. La privacy deve tutelare i cittadini, non finire paradossalmente per indebolire gli strumenti che servono a proteggerne la salute. Non è più accettabile procedere al buio: servono risposte, decisioni e una scadenza precisa. Subito”, chiosa il virologo.