Commissione Covid, Rezza dopo l’attacco: “Metodo lascia sconcertati”

È durata quattro ore e venti minuti l’audizione del 10 novembre di Giovanni Rezza davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta Covid. E per ampi tratti è sembrata più un processo politico, che uno strumento legittimo per ricostruire fatti e decisioni della stagione pandemica. “Se sono stati commessi degli errori è giusto che siano valutati per non ripeterli in futuro”, commenta a LaPresse l’epidemiologo ed ex direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. “Ma il metodo usato lascia sconcertati. Avevo evidenziato dei punti sui quali oggi siamo molto deboli e su cui dovremmo lavorare, ma non sono stati presi in considerazione”.

Covid, la copertura offerta dai vaccini

Tra i temi posti dai parlamentari di Fratelli d’Italia, la trasmissibilità del virus da parte dei vaccinati e le restrizioni imposte ai non vaccinati. “Su questo punto sono sempre stato scientificamente obiettivo, ho sempre detto che la protezione non era totale”, chiarisce Rezza. Quanto a restrizioni e obblighi – stabiliti dal governo – miravano a “tenere alte le coperture vaccinali e accelerare le riaperture. Un’alta copertura avrebbe comunque ridotto notevolmente la circolazione virale”.

Giovanni Rezza (Mauro Scrobogna / LaPresse)

Gli open day di AstraZeneca

Sul banco degli imputati finiscono anche gli open day di AstraZeneca con riferimento, in particolare, al caso di Camilla Canepa, la diciottenne morta dopo essersi vaccinata durante un open day in Liguria. Giornate che però “sono state organizzate in totale autonomia dalle Regioni. Il ministero non ha mai diramato una circolare sugli open day. Personalmente li ho sempre considerati un po’ una baracconata: credo che l’accesso alla vaccinazione vado favorito nelle sedi opportune, cioè i centri vaccinali e gli studi dei medici di medicina generale”, rimarca l’epidemiologo.

Le Regioni non interpellate dalla Commissione

Eppure i responsabili regionali non sono stati ascoltati dalla Commissione d’inchiesta Covid. Per Rezza si tratta di “una decisione politica. Le Regioni condividono grandi responsabilità nella gestione della sanità in Italia, perché il sistema è decentralizzato”, ricorda l’esperto. “Non convocarle è una legittima decisione della politica, però se fai domande sugli open day dovresti sentire chi li ha organizzati. Sfido a trovare una circolare del ministero della Salute che fa riferimento ai vaccination day”.

Il metodo ‘inquisitorio’

Ma a lasciare perplesso l’ex direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute è il metodo utilizzato dalla Commissione Covid. “Quando ti convocano non vengono esplicitati i punti sui quali verterà la discussione, per cui non ci si può preparare e capita di non ricordare qualcosa”, ammette. “Mi è stato chiesto se avessi o meno discusso con un collega il 20 o il 25 ottobre del 2020. Sfido chiunque a ricordare dove ha mangiato un giorno di sei anni fa. A me è stato detto che dovevo prendere del fosforo”, chiude Rezza.