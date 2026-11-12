Gruppo San Donato, parte la rivoluzione nel segno di Marco Rotelli

Rifocalizzazione sul core business sanitario e valorizzazione degli asset strategici per sostenere lo sviluppo delle eccellenze interne. Il Gruppo San Donato (Gsd), una delle ‘sette sorelle’ della sanità privata, annuncia la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, a pochi mesi dalla clamorosa uscita di Paolo Rotelli dalle cariche ricoperte nel gruppo e nell’Università Vita-Salute San Raffaele. Marco Rotelli presidente e Gilda Gastaldi Rotelli presidente onorario, si accompagnano alla conferma di Marco Centenari nel ruolo di Amministratore delegato e Nicola Grigoletto nel ruolo di vicepresidente del Gruppo. Entrano nel Consiglio tre nuovi membri indipendenti: Giuseppe Tinelli, Marcella Panucci e Stefano Firpo.

“Sono orgoglioso di portare avanti una storia famigliare iniziata nel 1957 e costruita grazie alla visione e all’impegno di generazioni di medici, ricercatori e professionisti”, ha commentato Marco Rotelli. La famiglia di imprenditori conferma così il proprio impegno nel rafforzare la governance del Gruppo San Donato, assicurando inoltre di voler “fare la propria parte per il Sistema Paese”. Gsd continuerà a investire in Italia negli ospedali, nelle tecnologie e nelle persone, generando nuova occupazione qualificata.

Il nuovo Cda del Gruppo San Donato

Il nuovo Cda riunisce figure nel segno della continuità e professionisti indipendenti con competenze in ambito istituzionale, economico, industriale, giuridico e di governance. Obiettivo: valorizzare il capitale clinico, scientifico e formativo del Gruppo San Donato.

La prossima mossa punterà a “valorizzare ulteriormente gli ospedali che, grazie alla qualità delle cure, alla ricerca scientifica e alla professionalità delle persone che vi lavorano, sono diventati un pilastro della sanità lombarda e italiana”.

Le parole del presidente Marco Rotelli

Guara al futuro Marco Rotelli, e a un nuovo corso forte di una “storia che ha reso i nostri ospedali un motivo di orgoglio per la sanità italiana. Nel solco di questo percorso sentiamo la esponsabilità di valorizzare il nostro patrimonio di competenze e di eccellenze, continuando a investire nella qualità delle cure, nella ricerca e nella didattica, con la persona sempre al centro. È con questo spirito che ci mettiamo a disposizione per fare la nostra parte. Ringraziamo i consiglieri uscenti e tutti coloro che sono stati protagonisti di questa storia di successo, sulla quale vogliamo continuare a costruire il futuro del Gruppo”.

I numeri del Gruppo San Donato e i 3 nuovi consiglieri

Con oltre 5 milioni di pazienti assistiti ogni anno, una rete di 61 centri medici, di cui 18 ospedali, e oltre 19.000 collaboratori, tra cui più di 7.300 medici, Gruppo San Donato vanta una presenza capillare in Nord Italia. In particolare, l’Irccs Ospedale San Raffaele conta oltre 2.000 persone dedicate alla ricerca, più di 80 laboratori e oltre 3.000 pubblicazioni scientifiche nel 2025, con un Impact Factor complessivo superiore a 19.900, secondo solo al Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Anche l’Università Vita-Salute San Raffaele si distingue nelle classifiche internazionali: è sesta al mondo e prima in Europa per citazioni per docente nei QS World University Rankings 2027 e quinta al mondo per qualità della ricerca nei Times Higher Education World University Rankings 2027.

Ecco chi sono i tre nuovi consiglieri indipendenti del Gruppo San Donato

Il mandato del nuovo Consiglio “sarà orientato alla crescita delle attività che costituiscono il cuore di Gruppo San Donato: assistenza sanitaria, ricerca scientifica e didattica. La rifocalizzazione sulle competenze distintive del Gruppo permetterà di concentrarsi su assistenza, ricerca e didattica e continuare a rappresentare un punto di riferimento in Italia e nel mondo, nel segno della qualità delle cure e della continuità operativa delle strutture”. Ecco chi sono i tre nuovi consiglieri indipendenti:

Giuseppe Tinelli, avvocato e professore emerito di Diritto tributario dell’Università Roma Tre, affianca a una lunga carriera accademica l’attività professionale e la partecipazione a organismi tecnici in materia fiscale. È autore di numerose pubblicazioni e ha fatto parte del Comitato tecnico per la redazione dei decreti attuativi della riforma fiscale, per la materia del processo tributario.

Marcella Panucci, già direttore generale di Confindustria dal 2012 al 2020, ha ricoperto il ruolo di Capo di Gabinetto presso i Ministri della Pubblica Amministrazione e dell’Università e della Ricerca. È consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca e consigliere per la politica industriale del Presidente del Cnel. Vanta esperienza nella governance societaria e competenze in diritto della concorrenza, regolazione e politica industriale.

Stefano Firpo, direttore generale di Assonime dal novembre 2022, ha ricoperto incarichi di vertice nella pubblica amministrazione e nel settore bancario. Già Capo di Gabinetto del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale e Direttore generale di Mediocredito Italiano, ha contribuito alla definizione e all’attuazione di politiche nazionali per l’innovazione, la competitività e gli investimenti.



