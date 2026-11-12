Ebola, quasi 11mila persone colpite in Congo. Le parole del Dg Oms

Il dottor Tedros e gli incidenti che, alla fine, “offrono un vantaggio al virus” Ebola. Il punto sull’epidemia e il conto alla rovescia in Kenya

L’epidemia di Ebola in Africa non si ferma. “Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati finora segnalati quasi 11.000 casi confermati e oltre 5.300 decessi, distribuiti in otto province. Ma ci sono anche buone notizie: quasi 3.000 persone sono guarite e si riscontrano segnali incoraggianti di un rallentamento della trasmissione in alcune aree”. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, facendo il punto sull’epidemia da virus Bundibugyo.

Gli attacchi agli operatori sanitari

Se i numeri spaventano, i progressi “sono il risultato dell’impegno di comunità, operatori sanitari, autorità nazionali e partner coinvolti nella risposta, sotto la guida del governo. Tuttavia continuano a emergere nuovi focolai e l’epidemia si sta espandendo in altre zone. Non dobbiamo confondere i progressi compiuti in alcune località con il controllo dell’epidemia nel suo complesso. La scorsa settimana, nel corso di un attacco alla città di Cantine-Aloya, 66 civili sono stati uccisi – tra loro tre operatori sanitari – e tre strutture sanitarie sono state saccheggiate e date alle fiamme”.

Risultato? “Si sono perse le tracce di oltre 1.000 contatti, mentre tre casi confermati risultano irreperibili”, ha detto il Dg Oms. “Questo terribile attacco costituisce sia una grave emergenza umanitaria, sia un serio passo indietro per le operazioni di risposta. E non si tratta di un caso isolato. Due settimane fa, nella provincia di Tshopo, un infermiere è stato ucciso e un altro operatore sanitario è rimasto gravemente ferito durante un intervento in seguito a un’allerta Ebola. Altri episodi hanno incluso il ritrovamento di una granata vicino all’ufficio di una zona sanitaria;

spari nei pressi di un centro di trattamento per l’Ebola; un tentativo di incendio doloso ai danni di un centro di trattamento; il lancio di pietre contro un veicolo impegnato in operazioni di sepoltura sicura e dignitosa; minacce rivolte agli operatori sanitari, e altro ancora”.

I vantaggi per il virus Ebola e i progressi sui vaccini

Episodi che il dottor Tedros definisce “incidenti” che, alla fine, “offrono un vantaggio al virus”. “I ritardi nel pagamento degli operatori sanitari e del personale impegnato in prima linea rischiano, inoltre, di provocare scioperi e tensioni all’interno delle comunità, proprio in una fase in cui ogni giorno è fondamentale. Sebbene la risposta si stia ampliando, la sua portata non è ancora sufficiente a garantire l’identificazione, l’isolamento e il trattamento rapidi di ogni singolo caso”, per interrompere la trasmissione della malattia.

Nel frattempo la ricerca sta facendo passi avanti. “Il mese scorso è stato avviato uno studio che utilizza il vaccino Ervebo e i gruppi di esperti dell’Oms hanno raccomandato l’inclusione di due candidati vaccini sviluppati specificamente per il virus Bundibugyo”.

In Kenya conto alla rovescia

Intanto il Kenya, che ha registrato nove casi collegati a un’infezione importata dalla Repubblica Democratica del Congo, “ha dimesso l’ultimo paziente e ha dato il via al conto alla rovescia di 42 giorni. Al termine il Paese potrà essere dichiarato libero dall’Ebola”, ha poi ricordato il Dg Oms, esortando nuovamente i Paesi che hanno imposto restrizioni generalizzate ai viaggi a revocarle.

Le restrizioni “ostacolano le operazioni di risposta, danneggiano i mezzi di sussistenza e disincentivano i Paesi a segnalare tempestivamente e in modo trasparente eventuali focolai. Misure di salute pubblica mirate e basate su prove concrete risultano più efficaci” contro Ebola, ha affermato il numero uno dell’Agenzia.