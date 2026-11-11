Screening neonatale esteso, risultati e sfide a dieci anni dall’introduzione

Sono passati dieci anni dalla legge 167 del 2016 che ha introdotto lo screening neonatale esteso, uno strumento prezioso per la diagnosi precoce delle malattie rare. “Una legge di civiltà che ogni anno migliora e in alcuni casi salva la vita di oltre mille bambini”, dice Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo Federazione italiana malattie rare, in apertura dell’evento romano ‘Lo screening neonatale esteso tra risultati raggiunti, nuove sfide e opportunità’.

L’aggiornamento dei Lea

L’iniziativa si svolge a poche settimane dall’aggiornamento dei Lea, che ha portato il panel nazionale da 49 a 58 patologie. “La sfida oggi è aggiornare tempestivamente il panel nazionale, senza dover attendere i tempi dell’aggiornamento dei Lea”, auspica Scopinaro. “Se il Gruppo di lavoro del ministero giudica idonea una patologia – aggiunge – questa dovrebbe entrare nel panel come progetto pilota ed essere oggetto di screening in tutte le Regioni”.

Screening neonatale “riferimento in Europa”

“Dieci anni fa, da prima firmataria della legge 167, ho portato avanti una battaglia nata da un principio semplice: ogni bambino deve avere le stesse opportunità di diagnosi e cura, ovunque nasca”, ricorda la senatrice Paola Taverna. “Oggi quella legge ha salvato tante piccole vite e ha resto l’Italia un riferimento in Europa”, prosegue. “Ma non possiamo fermarci, servono aggiornamenti tempestivi dei panel e strutture adeguate in tutte le Regioni”.

A un decennio dalla legge 167 la priorità è “consolidare un sistema di screening equo, omogeneo e capace di recepire per tempo le innovazioni scientifiche”, sottolinea Maria Luisa Scattoni, direttrice del Centro nazionale malattie rare dell’Istituto superiore di sanità. “È poi fondamentale rendere pienamente operativo l’Archivio nazionale dello screening neonatale esteso, strumento indispensabile per monitorare l’efficacia del programma”.

Lo screening genomico

Migliorare ulteriormente la diagnosi precoce delle malattie rare vuol dire però sfruttare anche le opportunità offerte dalla genetica. A fare da apripista è stata la Regione Puglia, che dal 2025 ha introdotto lo screening genomico universale. “Ma è un modello che per ora è sorto senza un consensus allargato nella comunità scientifica”, chiarisce Scopinaro a LaSalute di LaPresse a margine dell’evento. Se il Programma Genoma incontrerà l’apprezzamento unanime della scienza, “si lavorerà per estenderlo a livello nazionale”, aggiunge la presidente di Uniamo.

Manovra e malattie rare

E sulla Manovra, che ha iniziato il suo iter parlamentare con l’esame in Commissione Bilancio, Scopinaro rileva che “non si parla segnatamente di malattie rare, sono inserite nel calderone dei Lea, che abbiamo visto essere insufficienti rispetto ai bisogni reali. Per le malattie rare – conclude – occorrerebbe pensare a dei finanziamenti a funzione per la multidisciplinarietà”.