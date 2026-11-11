Professionisti sanitari esteri, Fnopi e Fnomceo: “Stop alle proroghe”

Stop alle proroghe del reclutamento in deroga dei professionisti sanitari con titolo estero e istituzione immediata di elenchi speciali presso gli Ordini provinciali. Ad avanzare la richiesta sono Fnopi, Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche, e Fnomceo, Federazione nazionale Ordini medici chirurghi e odontoiatri, nel corso di un’audizione davanti alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni.

Professionisti sanitari, le richieste di Fnopi e Fnomceo

La normativa in deroga, introdotta nel 2020 per fronteggiare l’emergenza pandemica e successivamente estesa in relazione al conflitto in Ucraina, è stata progressivamente mantenuta per rispondere alla carenza di personale e garantire i livelli essenziali di assistenza. Secondo Fnopi e Fnomceo, tuttavia, le successive proroghe rischiano di trasformare una misura straordinaria in un sistema di reclutamento parallelo, sottratto ai controlli ordinari dello Stato e degli Ordini professionali.

“In Italia si stimano tra 16mila e 22mila infermieri esteri in deroga non tracciati, in contrasto con le recenti direttive europee del Fair Mobility Package”, dichiara la presidente Fnopi Barbara Mangiacavalli. “ll reclutamento dall’estero è una risorsa solo se basato su percorsi etici, trasparenti e qualificati: non possiamo permettere che una misura straordinaria diventi ordinaria a scapito delle opportune verifiche linguistiche e cliniche a tutela dei cittadini”.

La presidente Fnopi chiede quindi alla Commissione Salute e alle Regioni di definire una roadmap per l’interruzione anticipata della deroga, istituire gli elenchi sepeciali presso gli Ordini provinciali per tracciare i professionisti e verificarne idoneità e competenze, oltre a lavorare a un’intesa vincolante tra Stato e Regioni. Quest’ultima dovrebbe uniformare i criteri autorizzativi e rendere obbligatorio l’affiancamento in tutti i servizi sanitari. “Solo con la verifica delle qualifiche e l’aggiornamento continuo garantiremo la sicurezza delle cure e la dignità dell’assistenza infermieristica nel nostro Paese”, conclude Mangiacavalli.

Il controllo delle competenze

Sulla stessa linea Filippo Anelli, secondo cui la carenza di personale non può giustificare l’assenza di controlli sulle competenze dei professionisti. “Non è sufficiente assicurare che un medico sia presente in servizio: occorre poter assicurare al cittadino che le sue competenze siano state effettivamente verificate”, afferma il presidente Fnomceo. Il controllo dei titoli esteri, aggiunge, deve andare oltre la regolarità formale dei documenti e accertare “la congruità dei percorsi formativi, la preparazione clinica e la conoscenza della lingua italiana rispetto alle attività che il professionista sarà chiamato a svolgere”.

Per il presidente Fnomceo la verifica dei titoli deve essere accompagnata da un sistema uniforme di iscrizione agli Ordini e di vigilanza deontologica, valorizzando le esperienze già avviate in alcune Regioni. “L’intesa Stato-Regioni è lo strumento per definire verifiche sostanziali e procedure uniformi su tutto il territorio nazionale. Siamo disponibili a collaborare con il ministero della Salute e con le Regioni per una soluzione condivisa: la deroga alle procedure di riconoscimento non può tradursi in una deroga alle garanzie di tutela della salute”, conclude.