Sanità in piazza: i motivi della protesta di medici, infermieri, operatori tecnici e studenti

L’avevano scritto nero su bianco, qualche tempo fa, i sindacati medici sempre più preoccupati per la ‘grande fuga’ dei professionisti dalla sanità pubblica. Adesso arriva la notizia del fronte unico degli operatori della salute che, senza distinzioni di ruolo, età o sigla sindacale, scendono in piazza a Roma “per difendere il diritto alla cura e il futuro del Servizio sanitario nazionale”. L’appuntamento aperto a tutti i cittadini, è per sabato 5 dicembre alle 15, con partenza da Piazza Vittorio Emanuele. Il paziente? Questa volta è il nostro Ssn che, arrivato a 48 anni di vita, non se la passa più tanto bene.

Il corteo arriverà fino a Via dei Fori Imperiali, fanno sapere Anaao Assomed, Cimo Fesmed, Aaroi Emac, Fassid, Fvm, Fp Cgil, Cisl Medici, Smi, Fials, Fespa, Nursind, Nursing Up, ALS Fattore2a, Adi, Cosan, Cim, Confederazione degli Studenti, Unilab Svoltastudenti , Gmi, Link, Lapsi, Sivemp Coordinamento Specializzandi, Primavera degli Studenti, Sapienza Futura, Numero Giusto, Renasfo e Udu.

Le ragioni della protesta

“Il Ssn appartiene a tutti: a chi cura ogni giorno e a chi ha bisogno di essere curato. Oggi questo bene comune è indebolito da anni di politiche caratterizzate da investimenti insufficienti sulla salute della popolazione e da una scarsa valorizzazione del personale ospedaliero, ambulatoriale, territoriale, in formazione e della ricerca. A pagarne il prezzo sono i cittadini, ovvero tutti noi”, sottolineano le organizzazioni sindacali nei giorni ‘caldi’ delle audizioni sulla Manovra 2027.

Le donne e gli uomini della sanità pubblica fanno dunque fronte comune: medici, veterinari, infermieri, ostetriche, professioni sanitarie, tecnici, amministrativi, studenti, specializzandi di area medica e non medica, ricercatori, insieme alle loro rappresentanze professionali e sindacali.

E il messaggio a colleghi e cittadini è netto: “A chi lavora e studia in sanità diciamo: non siete soli. A chi aspetta una visita, un ricovero o assistenza diciamo: non può essere una lotteria. La salute non può dipendere dal reddito o dal Cap di residenza: esistono il diritto alla cura e il diritto a curare”.

La rabbia e l’orgoglio del mondo della sanità

Il 5 dicembre la sanità pubblica farà sentire la sua voce, “manifestando con l’orgoglio di essere il Ssn e con la ferma consapevolezza che il sistema vada difeso e rafforzato. A muovere la mobilitazione sono la speranza e la determinazione di rendere tutto ciò ancora possibile, perché il Ssn siamo e saremo noi”, scrivono gli operatori chiamando a raccolta anche i cittadini.