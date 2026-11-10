Iraq, a Baghdad nasce l’Ospedale Italiano: investimento da 100 milioni di dollari

Da simbolo della resilienza di Baghdad a luogo di cura e speranza. Lo storico edificio del Turkish Restaurant, affacciato su piazza Tahrir nel cuore della capitale irachena, sarà trasformato in un ospedale multispecialistico da 150 posti letto, che si chiamerà Ospedale Italiano. Il progetto, promosso dal gruppo Gksd, fondato e presieduto da Kamel Ghribi, prevede un investimento di circa 100 milioni di dollari e sarà realizzato con progettazione architettonica e gestione italiane.

L’avvio ufficiale dell’iniziativa è stato sancito dalla firma del contratto con la National investment commission irachena (Nic), alla presenza dell’ambasciatore italiano a Baghdad, Nicolò Fontana. La struttura sarà sviluppata attraverso Hospital Healthcare Holdings, piattaforma specializzata nella realizzazione e gestione di ospedali.

La storia del Turkish Restaurant

Inaugurato nel 1983, il Turkish Restaurant è un edificio di 14 piani che, grazie al suo ristorante panoramico, è diventato uno dei luoghi più riconoscibili della città. Sopravvissuto alla Guerra del Golfo e abbandonato nel 2003, nel tempo è diventato un simbolo della capacità di Baghdad di resistere alle ferite della propria storia.

“Ci sono edifici che custodiscono la memoria di un popolo. Il Turkish Restaurant è uno di questi. Aver contribuito a creare le condizioni per trasformare un simbolo della resilienza di Baghdad in un luogo dedicato alla salute e alla vita rappresenta per noi un motivo di particolare orgoglio”, ha dichiarato Ghribi.

Come sarà il nuovo ospedale di Baghdad

Il nuovo ospedale disporrà di 103 camere, per una capacità complessiva fino a 150 posti letto. Sono previsti reparti di terapia intensiva, coronarica e neonatale, tre sale operatorie, di cui una ibrida, sale parto, 17 ambulatori e un pronto soccorso. Oltre 15 le specialità mediche previste, tra cui cardiochirurgia, ginecologia, pediatria e ortopedia.

Anche il progetto architettonico sarà interamente italiano e si ispirerà ai Giardini di Babilonia. La riqualificazione punterà a valorizzare il rapporto dell’edificio con il vicino fiume Tigri e con il verde di piazza Tahrir, attraverso nuovi spazi verdi e luoghi d’incontro aperti alla cittadinanza.

La cooperazione tra Italia e Iraq

L’iniziativa si inserisce nel quadro della cooperazione tra Italia e Iraq. Dopo il rilascio della licenza di investimento da parte della Nic, il progetto ha ottenuto le approvazioni dei piani tecnici e di sicurezza e i necessari via libera del ministero della Salute e della Municipalità di Baghdad.

“L’Iraq è un Paese straordinario, ricco di storia, di risorse e soprattutto di futuro. Crediamo profondamente nelle sue potenzialità e nella capacità di trasformare gli investimenti in opportunità concrete per la popolazione”, ha aggiunto Ghribi. “La sanità è una delle infrastrutture fondamentali dello sviluppo umano. Costruire un ospedale significa investire nella salute, nella dignità delle persone, nella formazione e nel futuro di una comunità. Ed è ancora più significativo quando questo investimento restituisce alla città un luogo che appartiene alla sua memoria collettiva.

Un’opportunità per le nuove generazioni

“Questo progetto dimostra che la cooperazione economica può diventare uno strumento concreto di ricostruzione e di fiducia. È anche una testimonianza delle opportunità che l’Iraq può offrire alle imprese italiane, soprattutto quando capacità industriale e responsabilità sociale procedono insieme. Vogliamo che un edificio che ha attraversato alcune delle pagine più difficili della storia di Baghdad diventi un luogo nel quale si protegge la vita e si costruisce il futuro. Perché il vero significato dello sviluppo è trasformare le ferite del passato in opportunità per le nuove generazioni”, ha concluso il presidente di Gksd.