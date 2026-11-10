Influenza: l’anno scorso si è vaccinato meno di 1 italiano su 5, il caso degli over 65

Gli ultimi dati sui vaccini in Italia e l’analisi del virologo, che chiede un cambio di passo: “L’influenza non è mai una malattia banale”

Quello degli italiani con i vaccini è davvero un rapporto complesso. A testimoniarlo sono le coperture vaccinali contro l’influenza relative alla stagione 2025-2026, aggiornate al 28 settembre 2026. Stando ai numeri appena diffusi dal ministero della Salute, le vaccinazioni sono lievemente diminuite: a vaccinarsi è stato meno di un connazionale su 5, per la precisione il 18,87%, contro il 19,6% della stagione precedente. Ma, soprattutto, si riduce anche la copertura negli anziani: 2,69 punti percentuali in meno rispetto alla stagione precedente. A essersi vaccinato è stato il 49,81% degli anziani contro il 52,5% della stagione 2024-2025.

“Il calo delle coperture vaccinali antinfluenzali è un segnale preoccupante, che non possiamo sottovalutare. Che meno di un italiano su cinque si vaccini contro l’influenza è già un dato negativo, ma è soprattutto il 49,81% di copertura tra gli over 65 a destare allarme: significa che un anziano su due rimane senza questa importante protezione”, dice a LaSalute di LaPresse Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva all’Università degli Studi di Milano, commentando gli ultimi dati.

Il calo generalizzato e le eccezioni

Si conferma quindi un trend in calo, dopo il picco raggiunto nella stagione pandemica 2020-2021 al 65,3%. Un dato che aveva fatto ben sperare gli esperti. E questo anche se, per ridurre significativamente morbosità, complicanze e mortalità per influenza, è necessario un minimo del 75% di immunizzati, in particolare negli over 65 anni e nei soggetti ad alto rischio di tutte le età.

La diminuzione della copertura vaccinale nella stagione 2025-2026 rispetto alla stagione precedente è generalizzata in quasi tutte le regioni. Le uniche eccezioni sono Pa di Bolzano, Lombardia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Sardegna, in cui si registra un lieve aumento. Il record di immunizzazioni spetta alla Toscana, con il 23,31%. Mentre la Provincia autonoma di Bolzano, pur in salita, si ferma al 12,64% (contro l’11,1 della stagione precedente).

Influenza e anziani: tutti i rischi di una malattia non banale

“Siamo dunque ben lontani dall’obiettivo minimo del 75% e ancora di più da quello ottimale del 95%. Dopo il picco del 65,3% raggiunto durante la pandemia, abbiamo progressivamente perso terreno, proprio mentre l’invecchiamento della popolazione rende la prevenzione sempre più importante”, ragiona Pregliasco.

L’influenza non è una malattia banale: negli anziani e nei soggetti fragili può provocare polmoniti, complicanze cardiovascolari, ricoveri e decessi. Ogni vaccinazione mancata, dice il virologo, rappresenta un’occasione di prevenzione perduta.

Secondo Pregliasco, però, “il lieve miglioramento registrato in Lombardia e in alcune altre regioni dimostra che invertire la tendenza è possibile, ma serve un impegno nazionale più incisivo, coinvolgendo medici di famiglia, farmacie e servizi territoriali. Vaccinare di più significa proteggere le persone fragili, ridurre i ricoveri e alleggerire la pressione sugli ospedali. Non possiamo continuare a rincorrere l’emergenza influenzale ogni inverno senza investire adeguatamente nella prevenzione”.

Serve un cambio di passo, anche con sms e promemoria personalizzati

Cosa fare? “Serve un cambio di passo concreto. Il mio appello è rivolto alle istituzioni sanitarie nazionali e regionali: occorre avviare campagne di chiamata attiva degli over 65 e dei soggetti fragili, utilizzando anche Sms, telefonate e promemoria personalizzati, potenziare l’offerta vaccinale negli ambulatori dei medici di medicina generale, nelle farmacie e nei centri vaccinali, prevedendo orari più flessibili e un accesso sempre più semplice”, continua l’esperto.

“È fondamentale anche coinvolgere maggiormente gli specialisti ospedalieri, affinché ogni visita per una patologia cronica diventi un’occasione per raccomandare la vaccinazione, e rafforzare la comunicazione pubblica per contrastare esitazione vaccinale e disinformazione. Alle Regioni chiediamo obiettivi misurabili, monitoraggi periodici delle coperture e interventi mirati nei territori più in ritardo. Ai cittadini, soprattutto agli anziani e a chi convive con patologie croniche, rivolgo un invito preciso: non aspettate di ammalarvi, parlate con il vostro medico e vaccinatevi ogni anno”, sottolinea il virologo.

La vaccinazione contro l’influenza torni ad essere una priorità

Insomma, “la vaccinazione antinfluenzale deve tornare a essere una priorità di sanità pubblica, non un appuntamento stagionale affidato alla buona volontà dei singoli. L’obiettivo deve essere recuperare rapidamente la soglia del 75% tra gli anziani, trasformando la prevenzione in un’azione sistematica, capillare e continuativa. La prossima stagione influenzale deve segnare un’inversione di tendenza, perché proteggere i più fragili significa proteggere l’intero sistema sanitario”, chiosa Pregliasco.