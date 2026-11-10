Home > Salute > Sanità > Diabete, 4 milioni di pazienti in Italia: perché serve una presa in carico globale

Sono quasi 4 milioni le persone affette da diabete in Italia, una patologia cronica che rappresenta una delle principali sfide per il Servizio sanitario nazionale. Una sfida che richiede un approccio integrato, in grado di coniugare prevenzione, diagnosi precoce, presa in carico multidisciplinare e accesso all’innovazione. “La prevenzione non è un costo, ma il più importante degli investimenti”, dichiara Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera, in apertura dell’evento ‘Diabete oggi: prospettive e sfide’ al Senato.

Le sfide del diabete

“Il diabete incide sulla qualità di vita dei pazienti e sulla sostenibilità del sistema”, spiega Elena Murelli, componente della X Commissione Affari sociali del Senato. In Italia, oltre ai 4 milioni di pazienti conclamati, “abbiamo oltre 3 milioni di persone in prediabete e si stima che un altro milione ne sia affetto senza saperlo”, aggiunge Cappellacci.

“La vera sfida – prosegue – si gioca sul piano organizzativo: serve una presa in carico tempestiva, che unisca medici di famiglia, specialisti e farmacie di prossimità. La qualità di una sanità moderna si misura nel numero di malattie che riesce a prevenire”.

Ugo Cappellacci

Dello stesso tenore il messaggio recapitato da Francesco Zaffini, presidente della X Commissione Affari sociali del Senato, promotore dell’evento ma assente per motivi di salute. “Dobbiamo costruire un modello di presa in carico integrato, nel quale professionisti, società scientifiche e associazioni dei pazienti lavorino insieme mettendo sempre al centro la persona”.

L’Eu Safe hearts plan

Principi coerenti con le priorità delineate a livello comunitario dall’Eu Safe hearts plan. Oggi per fronteggiare il diabete non basta limitarsi al controllo della glicemia, ma serve una visione globale che tenga conto dell’interconnessione tra salute cardiovascolare, rena e metabolica. “Cuore, rene e metabolismo formano un unico insieme e l’Europa col Safe hearts plan ci chiede di investire nella prevenzione integrata”, chiarisce Cappellacci.

Superare la frammentazione delle cure

“Oggi l’assistenza alle persone con diabete è ancora caratterizzata da una frammentazione delle cure: ogni specialista si occupa del proprio ambito. Dobbiamo implementare una visione olistica, che permetta di inquadrare non soltanto la problematica metabolica, ma anche le complicanze cardiache e renali”, suggerisce Salvatore De Cosmo, presidente dell’Associazione medici diabetologi.

Tra gli ostacoli materiali alla presa in carico efficace del paziente diabetico figura anche “la mancanza di un sistema informativo comune tra medicina generale e medicina specialistica, è una frammentazione che va superata”, evidenzia Gerardo Medea, responsabile nazionale dell’Area endocrinologia e diabetologia della Società italiana di medici di medicina generale.

Intervenire precocemente su glicemia, pressione arteriosa e colesterolo può infatti contribuire a prevenire o rallentare le complicanze, riducendo l’impatto sul paziente e sul Servizio sanitario nazionale. “Dobbiamo passare a una sanità che anticipa i problemi, previene le complicanze e accompagna il paziente lungo tutto il percorso di cura”, esorta Murelli.