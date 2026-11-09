Procreazione assitita, aumentano coppie trattate e nascite: i numeri

Crescono in Italia le coppie che ricorrono alla Procreazione medicalmente assistita (Pma), i trattamenti effettuati e i bambini nati grazie a queste tecniche. Ma l’accesso alle cure continua a essere disomogeneo tra le diverse Regioni, con un’offerta di centri pubblici e privati convenzionati maggiormente concentrata al Nord. È quanto emerge dalla Relazione del ministro della Salute al Parlamento sull’attuazione della legge 40/2004, relativa all’attività dei centri di Pma nel 2024.

Procreazione assistita, i numeri

Le coppie trattate sono passate da 89.870 a 92.394 in un anno, mentre i cicli effettuati sono aumentati da 112.804 a 115.455. Crescono anche i bambini nati attraverso queste tecniche, dai 17.235 del 2023 ai 17.660 del 2024. “I nuovi dati confermano che la Procreazione medicalmente assistita rappresenta ormai una componente sempre più importante della medicina della riproduzione nel nostro Paese”, commenta Antonio Guglielmino, fondatore della Società italiana riproduzione umana (Siru).

Le criticità

Una delle principali criticità evidenziate dalla Relazione riguarda la distribuzione dei trattamenti tra strutture pubbliche, private convenzionate e private. Nel 2024 sono stati effettuati 99.896 cicli con gameti della coppia, di cui 12.019 di primo livello e 87.877 di secondo e terzo livello. Per questi ultimi il 63,4% delle procedure è stato eseguito nel Servizio sanitario nazionale, considerando insieme centri pubblici e privati convenzionati. Il restante 36,6% ha riguardato le strutture private.

Più limitata la copertura pubblica e convenzionata per i trattamenti con gameti donati: dei 15.054 cicli di secondo e terzo livello, soltanto il 32,9% è stato effettuato in centri pubblici o privati convenzionati, mentre il 67,1% ha fatto riferimento a strutture private. La Relazione evidenzia inoltre una maggiore presenza di centri pubblici e convenzionati nelle Regioni settentrionali e una più elevata attività, rapportata alla popolazione femminile in età fertile, al Nord e al Centro rispetto al Mezzogiorno.

L’inserimento nei Lea

“L’inserimento della Procreazione medicalmente assistita nei Livelli essenziali di assistenza rappresenta un passaggio fondamentale, ma è necessario che questa opportunità si traduca concretamente in percorsi accessibili su tutto il territorio nazionale”, fa notare Paola Piomboni, presidente della Siru. “Occorre rafforzare l’offerta del Ssn, costituito dai centri pubblici e privati convenzionati, e ridurre così le liste d’attesa e favorire una maggiore omogeneità organizzativa tra le diverse realtà regionali”, aggiunge.

Un altro dato significativo riguarda la donazione di gameti, per la quale si registra una flessione per la prima volta dal 2014. Le coppie trattate sono scese da 14.199 a 13.329, i cicli da 16.496 a 15.559 e i bambini nati da 4.326 a 4.074. Tra le procedure di secondo e terzo livello con donazione, prevalgono quelle con ovociti donati: 11.706 cicli, pari al 77,7%. I trattamenti con donazione di seme sono 2.238 (14,9%), mentre 1.110 (7,4%) prevedono la donazione di entrambi i gameti.

Fattore età

Resta centrale anche il fattore età. Le donne sottoposte a tecniche a fresco con gameti della coppia hanno in media 36,7 anni, contro i 35,5 della media europea riportata dall’European IVF Monitoring. L’età media sale a 41,8 anni per chi ricorre alla fecondazione in vitro con ovociti donati, mentre si attesta a 34,8 anni nei trattamenti con seme donato. L’età materna avanzata rappresenta inoltre la principale indicazione alla donazione di ovociti.

“Questo dato deve farci riflettere. L’efficacia dei trattamenti di medicina della riproduzione è strettamente legata anche all’età, soprattutto quella femminile. Per questo non possiamo parlare di Procreazione assistita soltanto nel momento in cui una coppia arriva al trattamento: è necessario investire molto di più nell’informazione sulla fertilità, nella prevenzione dei fattori di rischio e nella diagnosi tempestiva dell’infertilità, sia femminile sia maschile”, sottolinea Guglielmino.

La dimensione dei centri

Rimane infine il tema della dimensione dei centri: in Italia soltanto il 33,9% delle strutture di secondo e terzo livello effettua più di 500 cicli all’anno, contro una media europea del 44,1%. Un elemento che riporta al tema dell’organizzazione dell’offerta e della necessità di rendere più omogenea la qualità dei percorsi di medicina della riproduzione.