Home > Salute > Sanità > Manovra e sanità: fra tagli invisibili e Regioni in rosso 1 famiglia su 5 limita le spese

Una pioggia di numeri che ‘fotografano’ il paradosso della sanità italiana: aumentano gli investimenti, ma ancor di più i bisogni di una popolazione che invecchia e che, sempre più spesso, per curarsi è costretta a metter mano al portafogli o a limitare le spese, come fa ormai una famiglia su cinque. Stando all’audizione di Fondazione Gimbe sulla Manovra in Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato, i ‘tagli invisibili’ degli ultimi cinque anni hanno avuto un impatto sui bilanci regionali, sull’accesso alle prestazioni sanitarie e sulla protezione finanziaria delle famiglie. Insomma, Cartabellotta non arretra. Ma dove trovare i soldi? Intanto si potrebbe destinare integralmente al Fondo sanitario i 1,645 miliardi di euro previsti nel 2027 per il voucher sanitario degli over 75.

“Gli anziani hanno bisogno di un servizio pubblico capace di prenderli in carico e garantire continuità assistenziale, non di interventi temporanei che non rafforzano il Ssn”, spiega Cartabellotta.

Sanità e spese, cosa fanno gli italiani

“Nel 2025, secondo l’Istat, il 18,7% delle famiglie ha limitato, per quantità o qualità, la spesa per visite mediche e accertamenti periodici, la quota più elevata del periodo 2022-2025. Un dato da leggere anche alla luce della povertà della popolazione: quando il servizio pubblico non garantisce le prestazioni nei tempi necessari, la possibilità di ricorrere a cure a pagamento dipende dalle risorse disponibili”, riflettono da Fondazione Gimbe.

I tagli invisibili? Ci sono eccome

Facciamo un po’ di chiarezza per chi fosse rimasto indietro. Assumendo il 2022 come anno di riferimento (con stanziamenti definiti dai Governi precedenti), il Fondo sanitario nazionale (Fsn) passa da 125,4 a 146,3 miliardi previsti per il 2027, con un incremento tondo di 20,9 miliardi. Tuttavia nel 2022 il Fondo rappresentava il 6,27% del Pil, una quota mai più raggiunta negli anni successivi: 6,02% nel 2023, 6,06% nel 2024, 6,03% nel 2025, 6,14% nel 2026 e 6,11% nel 2027. Se dal 2023 al 2027 il rapporto Fsn/Pil fosse rimasto al livello del 2022, il Ssn avrebbe potuto disporre di circa 22,7 miliardi in più.

“È questo il significato dei tagli invisibili: il Fondo è aumentato in valore assoluto, ma dal 2023 ogni anno è stata erosa la quota di ricchezza nazionale destinata alla sanità. I 22,7 miliardi di tagli invisibili misurano proprio questa distanza cumulata in cinque anni di silenzioso definanziamento del Ssn”, puntualizza il presidente Nino Cartabellotta, tornando su un tema che non poche frizioni ha causato con il titolare del ministero della Salute.

E la Manovra 2027? Stanzia 7,1 miliardi per il triennio 2027-2029, ma taglia il rapporto Fsn/Pil dal 6,11% nel 2027 al 5,98% nel 2028, sino al 5,87% nel 2029.

La stoccata al ministro

Se Orazio Schillaci ha replicato al Question Time che i tagli invisibili non esistono nel bilancio dello Stato, perché rappresentano la distanza rispetto a uno scenario teorico, “sul piano metodologico è esattamente ciò che Gimbe ha sempre spiegato: i tagli invisibili non sono riduzioni contabili del Fondo sanitario, ma le risorse aggiuntive di cui il Ssn avrebbe disposto mantenendo dal 2023 la stessa quota di Pil destinata alla sanità nel 2022. Definire teorico questo confronto non ne cancella il significato politico: il Governo ha aumentato il finanziamento in valore assoluto, ma ha destinato alla sanità una quota della ricchezza nazionale inferiore a quella del 2022. È su questa scelta, e sulle sue conseguenze per il servizio pubblico e per i cittadini, che il ministro dovrebbe rispondere nel merito”, insiste Cartabellotta.

Le ricadute dei tagli invisibili sulla sanità regionale

Per il numero uno di Gimbe i disavanzi regionali, la spesa a carico delle famiglie, le rinunce alle prestazioni e le limitazioni delle spese per la salute sono indicatori utili a comprendere le ricadute dei tagli invisibili. Ebbene, “nonostante l’aumento del Fondo sanitario di 20,9 miliardi in cinque anni, sono progressivamente aumentati i disavanzi regionali. Quasi una famiglia su cinque limita le spese per la salute e oltre 5,6 milioni di persone rinunciano a prestazioni sanitarie”. Ecco perché contare soltanto i miliardi stanziati lascia senza risposta due domande decisive: quali servizi le Regioni riescono a garantire e quante persone possono accedervi senza dover pagare di tasca propria o rinunciare?

Regioni sempre più in rosso

Nel frattempo, secondo quanto documentato dalla Corte dei conti, nel 2025 il disavanzo complessivo delle Regioni, prima delle coperture, ha raggiunto circa 2,3 miliardi, quasi 800 milioni in più rispetto al 2024. La quota prevalente, pari a circa 1,65 miliardi, riguarda le Regioni non sottoposte a Piano di rientro. “Le difficoltà di bilancio non possono essere liquidate come conseguenze di una cattiva amministrazione. Le differenze regionali e le inefficienze devono essere affrontate, ma il progressivo aumento dei disavanzi segnala che anche le Regioni più “virtuose” faticano sempre più a garantire i servizi con le risorse disponibili”.

Per la sanità 42,4 mld spesi di tasca propria e una famiglia su 5 ‘tira la cinghia’

Nel 2025 la spesa sanitaria sostenuta direttamente dalle famiglie ammonta a 42,4 miliardi, pari al 22,3% della spesa sanitaria totale, in diminuzione dell’1% rispetto al 2024. “Un dato che va letto alla luce della povertà, delle limitazioni delle spese per la salute e delle rinunce alle prestazioni sanitarie perché la spesa out-of-pocket dipende anche dalla disponibilità economica delle famiglie. Chi non può permettersi di pagare è costretto a limitare le spese o a rinunciare alle cure, ma queste prestazioni non erogate restano fuori dal conto. Per questo, una riduzione della spesa sanitaria delle famiglie non dimostra affatto, da sola, un rafforzamento delle tutele pubbliche”.

Le persone che dichiarano di avere rinunciato a prestazioni sanitarie sono aumentate da 4,1 milioni nel 2022 a 4,5 milioni nel 2023, fino a 5,8 milioni nel 2024. Nel 2025 sono 5,6 milioni, circa 1,5 milioni in più rispetto al 2022, con un incremento di oltre un terzo. Il 9,6% della popolazione ha rinunciato, nei 12 mesi precedenti, a esami diagnostici o visite specialistiche, escluse le prestazioni odontoiatriche.

Le lunghe liste d’attesa rappresentano il motivo più frequente (6,5% della popolazione), seguite dalle difficoltà economiche (5,2%): le due motivazioni possono sovrapporsi. Le differenze territoriali sono marcate, dal 19,5% della Sardegna al 5,3% della Provincia autonoma di Bolzano. Rispetto al 2024, la quota nazionale si riduce di 0,3 punti percentuali, ma con andamenti molto diversi: la Sardegna registra l’incremento maggiore (+2,3 punti), mentre l’Abruzzo segna la riduzione più consistente (-4,1 punti). “Nonostante la lieve flessione rispetto al 2024 – ha sottolineato Cartabellotta – il dato del 2025 resta nettamente superiore a quello del 2022 e conferma quanto siamo ancora lontani dall’obiettivo di garantire a tutti un accesso equo alle prestazioni necessarie”.

Nel frattempo la quota di famiglie che limita la quantità o la qualità della spesa per visite mediche e accertamenti periodici era del 16,7% nel 2022, per poi risalire al 18,7% nel 2025, quasi una su cinque. Anche in questo caso le differenze territoriali sono rilevanti: dal 12,1% del Nord-est al 29% del Sud. “La spesa privata non basta di per sé a misurare le mancate tutele pubbliche: chi dispone di maggiori risorse può acquistare prestazioni sul mercato, mentre chi ha meno disponibilità è costretto a limitare le spese sanitarie o a rinunciare a visite ed esami. È questa differenza a rendere sempre più profonde le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari”, dice Cartabellotta.

“Quando quasi una persona su dieci vive in povertà assoluta e oltre una su sette in povertà relativa – chiarisce il numero uno Gimbe – affidarsi alla spesa privata per compensare le carenze del servizio pubblico significa lasciare le famiglie più povere senza un’adeguata protezione finanziaria. Chi può permetterselo paga; chi non può, aspetta, riduce la spesa o rinuncia”.

Le 4 richieste di Gimbe

Insomma, per il numero uno Gimbe la Manovra “contiene alcune misure utili, ma non assicura un rafforzamento strutturale di personale e servizi. Occorre restituire progressivamente alla sanità pubblica una quota adeguata della ricchezza prodotta dal Paese e garantire maggiore tutela alle persone economicamente più fragili”.

Per queste ragioni Gimbe chiede al Parlamento di destinare integralmente al Fondo sanitario i 1,645 miliardi previsti per il voucher sanitario nel 2027 e di intervenire su tre priorità: definire una traiettoria pluriennale di rifinanziamento del Ssn per fronteggiare i maggiori costi dell’assistenza e ampliare i servizi, invertendo la riduzione del rapporto Fondo sanitario/Pil; finanziare un piano pluriennale di valorizzazione economica e reclutamento del personale sanitario, con risorse stabili e coerenti con i fabbisogni documentati; rafforzare ed estendere al 2028 e al 2029 il finanziamento delle prestazioni aggiuntive con particolare attenzione all’accesso alle cure dei più fragili.

“Stanziare oltre 1,6 miliardi per un bonus a scadenza mentre milioni di persone rinunciano alle cure e quasi una famiglia su cinque limita le spese per la salute è una scelta politica che il Parlamento dovrebbe correggere”, chiosa Cartabellotta.