Home > Salute > Sanità > Legge di bilancio, medici e infermieri non ci stanno: “Più risorse per il personale”

Più risorse per i professionisti e risorse stabili per la sanità: le richieste di medici e infermieri per la legge di bilancio

I medici sposano in pieno la linea delle Regioni sulla legge di bilancio: servono risorse aggiuntive e stabili per la sanità, “da destinare al rafforzamento del personale sanitario e al potenziamento dei servizi”. Lo ha ribadito con chiarezza Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), nell’audizione davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per l’esame del disegno di legge della Manovra.

Legge di bilancio, la posizione della Fnomceo

Secondo la Federazione servono anche un “Piano straordinario di investimento sui professionisti e interventi per contrastare la perdita di attrattività del servizio pubblico, in particolare della medicina ospedaliera”. E quindi “reclutamento stabile, ricambio generazionale, valorizzazione economica, migliori condizioni di lavoro, sicurezza e tutela dell’autonomia clinica”.

Per Anelli “la valorizzazione dei professionisti non costituisce una rivendicazione di categoria, ma una condizione essenziale per assicurare continuità assistenziale, appropriatezza e sicurezza delle cure”. L’investimento sul personale è anche la ricetta per garantire il funzionamento ottimale della medicina territoriale: la Fnomceo chiede “risorse stabili per rendere operative le Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e l’assistenza domiciliare”.

Le rivendicazioni degli infermieri

Non dissimile la posizione degli infermieri, che sottolineano la centralità del loro ruolo e rilanciano la richiesta di maggiori risorse per la sanità in Manovra. “Senza infermieri non funzionano le Case di Comunità, non decolla l’assistenza domiciliare, non si riducono le liste d’attesa e non si governa la cronicità”, rivendica Barbara Mangiacavalli, presidente della Fnopi, la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

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Sul fronte del personale, in particolare, secondo la Fnopi mancano i fondi per assumere oltre i vincoli della spesa storica e per avvicinare le retribuzioni agli standard europei. “Sappiamo che i vincoli di finanza pubblica sono stretti e non chiediamo miracoli”, ammette la presidente della Federazione. “Il Ssn oggi si regge sulla dedizione di chi ci lavora, che però non è una voce di bilancio infinita”, sottolinea. “Garantire la tutela del sistema significa prima di tutto valorizzare con atti concreti il capitale umano e professionale”.

Diverse le proposte avanzate dalla Fnopi. Anzitutto un’imposta sostitutiva del 15% sulle indennità per turni notturni e festivi, così da alleggerire il carico fiscale di chi garantire l’assistenza h24 negli ospedali e sul territorio. E poi l’incremento dell’indennità professionale specifica, per riconoscere in modo stabile competenze e responsabilità degli infermieri. Ma secondo la Federazione servirebbe anche lo stop definitivo all’esercizio in deroga per i professionisti con titolo estero.

Infine, una cabina di regia sulla questione infermieristica – che possa rappresentare un luogo stabile di confronto tra governo, Regioni e professioni – e la possibilità di rendere tracciabili e misurabili le prestazioni assistenziali in modo omogeneo sul territorio nazionale.