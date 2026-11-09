Hiv in Russia, epidemia generalizzata in 27 regioni: che cosa significa

L’Hiv in Russia torna sotto i riflettori: in 27 regioni sarebbe in corso un’epidemia generalizzata, con il virus diffuso ormai a livello di popolazione generale e non più solo nei gruppi a rischio. A renderlo noto è stato l’Istituto centrale di ricerca di epidemiologia Rospotrebnadzor, in un lavoro rilanciato dalla stampa internazionale. Ma di che cosa stiamo parlando? In Russia si stima vivano 1,2 milioni di persone sieropositive, e da tempo gli studi segnalano come la prevenzione dell’Hiv segni il passo.

Una situazione denunciata più volte da The Lancet, che ha parlato dell’Hiv nel Paese come di una vera e propria crisi sanitaria che si sta avvitando su se stessa, in particolare dopo l’inizio della guerra in Ucraina.

Che cosa sta succedendo in Russia e che vuol dire epidemia generalizzata

Stando sempre a Rospotrebnadzor nelle 27 regioni più colpite oltre l’1% delle donne in gravidanza è positiva all’Hiv, un tasso che l’Organizzazione mondiale della sanità utilizza per identificare un’epidemia diffusa nella popolazione generale e non più solo nei gruppi a rischio. Nelle regioni di Kemerovo, Irkutsk e Sverdlovsk le situazioni più gravi.

A preoccupare è anche il numero di pazienti con Hiv che non avrebbero una carica virale soppressa, parametro che permette di ridurre drasticamente il rischio di trasmissione del virus. Insomma, ad alimentare la spirale del contagio è anche il mancato o insufficiente trattamento.

Per avere un’idea, in Italia vivono circa 150.000 persone con infezione da Hiv, ma stando alle stime più o meno 8-10mila connazionali non sanno di aver contratto l’infezione, alimentando così inconsapevolmente la trasmissione del virus.

Non solo. Secondo Rospotrebnadzor nel 2026 sono stati indagati 11 focolai di infezione in dieci regioni della Russia, dove si sospetta la diffusione di Hiv ed epatite all’interno di strutture sanitarie. A Mosca sarebbe in corso un’indagine su un focolaio che ha coinvolto 22 persone, risultate affette da epatite virale C.

La questione delle terapie

La questione dei farmaci non è di poco conto. Sempre The Lancet segnala che in Russia l’approvvigionamento statale di antiretrovirali non riesce costantemente a garantire una copertura terapeutica sufficiente. Nel 2024, per dire, ha coperto solo il 70% delle persone registrate per il trattamento e appena il 50% della popolazione complessiva di persone con Hiv nel Paese.