Chirurgia robotica, al Regina Elena la piattaforma KangDuo: 6 interventi nei primi giorni

Come funziona la nuova piattaforma per la chirurgia robotica e perché è uno strumento innovativo per il chirurgo

Sei interventi eseguiti nei primi giorni di attività: all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (Ire) di Roma è entrata in funzione KangDuo, la prima piattaforma di chirurgia robotica di questo tipo installata in Italia. L’Istituto fisioterapico ospedaliero (Ivo) romano sarà inoltre il primo centro a inaugurare, all’inizio del 2027, la nuova generazione del sistema, dotata di cinque braccia e doppia console, e ad accompagnarne il percorso verso la certificazione europea.

La nuova piattaforma per la chirurgia robotica

La nuova piattaforma si distingue per una console aperta, che permette al chirurgo di mantenere una postura più naturale e di interagire più facilmente con il resto dell’équipe, oltre a offrire una visione tridimensionale ad alta definizione del campo operatorio. Con questa installazione si amplia la dotazione tecnologica dell’Ire, che dispone già diotto sistemi robotici e ha eseguito oltre 10mila interventi in più di 15 anni, con un’attività che supera le 1.500 procedure l’anno.

Un’esperienza che comprende piattaforme multi-port, per la chirurgia mininvasiva attraverso più accessi, sistemi single-port, che consentono di operare da un unico accesso, tecnologie dotate di sensori per rilevare le forze esercitate sui tessuti e soluzioni per la telechirurgia. A queste si aggiunge un sistema robotico per la broncoscopia navigazionale avanzata. Le diverse piattaforme supportano l’attività di cinque specialità chirurgiche: Urologia, Chirurgia Toracica, Ginecologia, Otorinolaringoiatria e Chirurgia Generale.

Contribuire all’innovazione

La sfida, però, non è soltanto utilizzare strumenti sempre più sofisticati, ma partecipare al loro sviluppo. Con la nuova versione di KangDuo, prevista per il 2027, le équipe dell’Ire contribuiranno alla messa a punto della tecnologia e alla produzione delle evidenze necessarie per la validazione e la certificazione europea, in vista della sua diffusione nelle sale operatorie del continente.

“Agli Ifo il futuro è già presente. L’arrivo di una nuova piattaforma robotica conferma la volontà di continuare a investire nell’innovazione tecnologica e nelle competenze dei professionisti”, dichiara Livio De Angelis, direttore generale Ifo. “Il nostro obiettivo è consolidare un modello di sanità pubblica capace di coniugare assistenza di elevata qualità, ricerca e sviluppo tecnologico. La chirurgia robotica rappresenta uno degli ambiti in cui questa integrazione esprime al meglio le potenzialità dell’IRE, offrendo ai pazienti opportunità di cura sempre più avanzate”.

Il futuro della robotica

La robotica è ormai parte integrante dei percorsi oncologici dell’Istituto. In particolare, in Urologia il 99% degli interventi maggiori viene eseguito con tecnica robotica. “Il futuro è un’integrazione sempre più stretta con l’intelligenza artificiale e la possibilità di automatizzare alcune fasi delle procedure chirurgiche, mantenendo sempre il controllo e la responsabilità del chirurgo. La nostra esperienza ci consente non soltanto di utilizzare queste innovazioni, ma di contribuire direttamente al loro sviluppo”, afferma Giuseppe Simone, direttore della Uoc Urologia Ire.

Il ruolo della ricerca

Un percorso che coinvolge anche la ricerca scientifica, dalla standardizzazione delle procedure alle sperimentazioni cliniche internazionali. “In un Irccs la ricerca non si ferma ai laboratori, ma entra anche nelle sale operatorie. Il nostro Programma di Uro-Oncologia ne è un esempio concreto, dallo sviluppo di tecniche robotiche sempre meno invasive fino alle sperimentazioni cliniche internazionali. Un modello che coinvolge gran parte delle nostre specialità chirurgiche, in cui innovazione tecnologica e ricerca si traducono in nuove opportunità di cura per i pazienti”, sottolinea Giovanni Blandino, direttore scientifico Ire.